Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Edicola per così dire monotematica quella di stamattina, perché la Juventus fa sul serio: vuole allestire una squadra da Scudetto dopo due anni di vacche magrissime. Dopo aver prenotato i colpacci Pogba e Di Maria la Vecchia Signora secondo l'intera stampa sportiva nazionale sta per piazzare altri due innesti extra lusso. Vediamo quali....

Calciomercato Il Milan vuole bloccare De Ketelaere: incontro con gli agenti 9 ORE FA

Koulibaly-Juve, c'è l'offerta

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juve avrebbe idee chiare e offerta imbastita: 30 milioni al Napoli e 6 annuali al giocatore distribuiti lungo un contratto triennale. Stando alla ricostruzione della "Rosea" mercoleì il ds bianconero Cherubini avrebbe incontrato a Milano l'agente del giocatore Ramadani. Va convinto KK, trattativa ben avviata. Rilanciano la notizia Corsport, Tuttosport (che parla di "forte pressing" del club bianconero) ma attenzione al Mattino secondo cui tutto sarebbe ancora da decidere. Il pressing della Juventus è vivo, ma il Napoli conserverebbe la volontà di fare uno strappo sul contratto e offrire il rinnovo a cifre alte. Il difensore andrà a Dimaro quando tornerà dalle vacanze e ci sarà modo di approfondire...

Pista Zaniolo "infuocata"

Anche qui il coro della stampa sportiva è unanime: la Vecchia Signora sta insistendo - e parecchio - per Nicolò Zaniolo della Roma, fresco 23enne: presto un incontro tra il suo entourgae e la task force di mercato bianconera, stando a quanto riporta Tuttosport. Il giocatore della Nazionale sarebbe "vicino", sostiene il quotidiano sportivo torinese.

La nostra opinione: Serie di "statement" bianconeri sul mercato. L'Intenzione è chiara, proseguire i lavori di ristrutturazione avviati lo scorso gennaio rinforzando la squadra reparto per reparto, con nomi pesanti. Nell'ottica di costruire una squadra compatta, lontana parente delle versioni disfunzionali di questi anni. Ora bisogna "passare alle cose formali" ma sta nascendo una corazzata, agli ordini di un tecnico che sa come si gestiscono gli spogliatoi "pesanti" e soprattutto sa come vincere con rose extra lusso.

Juve, Arthur per Zaniolo. Suarez vicino al River

Calciomercato Juve scatenata: presto l'assalto a Koulibaly e Zaniolo 9 ORE FA