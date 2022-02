Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, ora l'obiettivo è rinnovare con Dybala

La Juventus ha fatto la parte della leonessa in questa finestra invernale di mercato, ricollocando alcuni giocatori che non facevano più parte del progetto e piazzando i colpi Vlahovic e Zakaria. Resta dunque da concludere un’altra importante operazione: il rinnovo con Paulo dybala. La Gazzetta dello Sport spiega che questo potrebbe essere il mese buono per riprendere il dialogo con il giocatore e il suo agente.

La nostra opinione: ormai il tempo stringe. Ci sono cinque mesi per chiudere prima che la Joya decida di andarsene a parametro zero e in questo tempo di sicuro i club interessati si muoveranno per delle offerte. Se la Juventus vuole davvero che l’argentino faccia ancora parte del progetto, a fronte dello scoppiettante mercato di gennaio dovrà necessariamente valutare le richieste che riceverà, perché Dybala ha sempre manifestato la voglia di restare, ma anche quella di sentirsi importante.

Fiorentina al lavoro per Alvarez

Il Corriere dello Sport racconta di come, seppur non concretrizzatasi adesso, proceda la trattativa della Fiorentina per Agustin Alvarez, attaccante del Peñarol. A quanto pare c’è l’accordo sulla cifra di base per l’acquisto, ma non sulla percentuale per l’eventuale rivendita e se ne riparlerà per giugno.

La nostra opinione: visto che il club non aveva fretta di cedere il giovane, che sarebbe comunque arrivato con ogni probabilità a giugno, anche con un preaccordo, a questo punto è sicuramente meglio che la trattativa vada avanti con calma in modo che tutte le parti riescano a essere soddisfatte dell’accordo.

Le polemiche inglesi con Aubameyang

Il Sun Sport ha una prima pagina piuttosto polemica nei confronti di Pierre-Emerick Aubameyang. Evidentemente al tabloid inglese non è piaciuto che il gabonese sia volato in Catalogna per forzare la mano all’Arsenal e arrivare così alla rescissione del contratto che porterà il giocatore al Barcellona (l’annuncio però non è ancora arrivato). Per questo, sulla foto del "bad boy" Aubameyang, titola “Grazie... Di niente”.

La nostra opinione: che Aubameyang se ne volesse andare non era un mistero per nessuno. La modalità probabilmente può essere discussa e di certo non è delle più eleganti, però sappiamo anche che in Inghilterra, quando si tratta di calcio e di sconfitte (perché questa è di fatto una scommessa persa) diventano tutti più rancorosi, sia i tifosi, sia le testate sportive. Noi italiani non possiamo dimenticarci questa loro caratteristica, dopo la finale di Euro2020...

