Paul Pogba sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Ogni giorno, una conferma. Se nella giornata di ieri, sabato 4 giugno 2022 erano arrivate le smentite dagli ambienti legati al Real Madrid, secondo cui i Blancos non avevano mai trattato col "Polpo" recentemente (l'interesse c'era, ma solo legato alla vecchia gestione tecnica Zinédine Zidane), adesso ne arrivano altre. Tuttosport testimonia come il centrocampista francese campione del mondo abbia intensificato i contatti con tutto ciò che era la sua Torino nella prima esperienza in bianconero: amici, ristoratori, negozianti... Tante persone, tante conversazioni, in chat e sui social, in cui non è mai emersa la frase esplicita "Torno alla Juve", ma tra una mezza frase e l'altra, ci si è intesi molto bene.

Paul Pogba Credit Foto Getty Images

Pogba, i contatti ripresi con gli amici di Torino e la proposta di contratto della Juve

Sul fronte "affari concreti", sarebbe tutto pronto per le firme. Con Raffaele Pimenta, successore professionale di Mino Raiola, l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini, Pogba si accorderà per un contratto da 7,5/8 milioni più bonus, accettando un netto abbassamento di ingaggio piuttosto consistente rispetto a quello percepito dal Manchester United, ovvero 13 milioni netti più bonus.

