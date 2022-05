Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve: Pogba, Perisic e Di Maria bloccati

La Juventus prova a dare una scossa sul fronte mercato: se tutti i fari sono su Paul Pogba, piatto forte del summit torinese di lunedì, dietro l’angolo ci sono anche le trattative avviatissime sia per Angel Di Maria che per Ivan Perisic, rispettivamente a scadenza di contratto con il PSG e l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni verranno fatte le valutazioni definitive dai vertici della dirigenza bianconera, ma ora come ora nel gergo del calciomercato si possono considerare "bloccati" sia l’argentino che il croato.

La nostra opinione: sull'affaire Pogba è stato già detto tutto. Di Maria, invece, sbarcherebbe a Torino per un biennale da 7,5 milioni netti più i bonus per arrivare a 10, ricordando che anche lui, come il francese, può usufruire dei benefici fiscali del 50% sulle tasse. Perisic è pronto a sottoscrivere, a sua volta, un biennale da 6 milioni netti, con opzione per il 2025.

Napoli, spunta l'idea Scamacca

Lunedì a Napoli si è svolto un summit tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis in presenza dell’amministratore delegato, Chiavelli, e del ds Cristiano Giuntoli. Obiettivo? Mettere le basi per la rosa della stagione 2022/23. Secondo il Corriere dello Sport, sul fronte attaccanti il club partenopeo sta sondando anche Gianluca Scamacca che potrebbe diventare l’alternativa di Osimhen, se proprio dovessero presentarsi a Castel Volturno facoltosi imprenditori decisi a tutto, pure a sfondare il muro dei cento milioni di euro.

La nostra opinione: l'attaccante del Sassuolo esaudirebbe i suoi sogni ("La mia priorità è affermarmi e restare in Italia, magari giocando la Champions") e il Napoli, dall'eventuale cessione di Osimhen e l'acquisto di Scamacca, rimarrebbe con un tesoretto da reinvestire su altri reparti.

Ibra-Milan, futuro incerto

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei protagonisti più scatenati in panchina, esplodendo di gioia ai gol di Leao e Theo. A fine partita, è andato sotto la curva come tutta la squadra rossonera, ma Contro l'Atalanta non è sceso in campo nemmeno un minuto, maè stato uno dei protagonisti più scatenati in panchina, esplodendo di gioia ai gol di Leao e Theo. A fine partita, è andato sotto la curva come tutta la squadra rossonera, ma non c'è stato nessun saluto , il che potrebbe significare che non è ancora arrivato il momento dell'addio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul suo futuro non ci sono però ancora certezze, si saprà solo tra una settimana, vale a dire dopo la fine del campionato e della stagione del Diavolo. Ibra incontrerà i dirigenti del Milan e a loro comunicherà la sua decisione definitiva.

La nostra opinione: i problemi fisici continuano a tormentare l'attaccante svedese, soprattutto il fastidio al ginocchio non passa e non gli permette di allenarsi e giocare quanto vorrebbe. Un nuovo intervento chiururgico, come quello a cui si è sottoposto l'estate scorsa, potrebbe migliorare la situazione, ma più facile che vada avanti con la terapia conservativa che non appena sarà terminata la stagione potrà portare avanti senza fretta e senza stress.

