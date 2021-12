Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus si muove per Scamacca: offerta da 35 milioni totali

L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata a Gianluca Scamcca, obiettivo numero 1 per l'attacco per il quale i bianconeri sarebbero già diposti a muoversi a gennaio: c’è già stato un primo contatto fra le due dirigenze, c’è una prima base per una offerta e ci sarà, probabilmente nei primi giorni di gennaio, un primo incontro “ufficiale”. Per l’attaccante a Torino partono da una valutazione iniziale di 30-35 milioni, mentre il Sassuolo lo valuta 40 milioni. Vedremo se ci sarà margine per una trattativa vera e propria.

La nostra opinione: Alla Juventus servono gol, inutile girarci intorno: le attuali bocche da fuoco non bastano e lo conferma il girone d’andata meno prolifico dell’ultimo decennio (27 segnature). Scamacca sicuramente non ha ancora la continuità del bomber che cercano i bianconeri, ma ha dimostrato di averne i colpi: sa sorprendere i difensori avversari tirando dalla distanza oppure improvvisando giocate particolare e acrobatiche e sa anche anche giocare con e per la squadra. Certo, investire 35 milioni per la Juventus di questi tempi è molto difficile, e soprattutto deve essere una scelta ponderata. Per lui a Torino potrebbe esserci un pluriennale da 1,5 milioni a salire, quindi uno stipendio certamente alla portata, nonostante i tempi di spending review annunciati da Arrivabene.

Dybala, il rinnovo torna in discussione

Sulle pagine del Corriere dello Sport, si riparte ancora dal mercato Juventus, questa volta in tema di rinnovi: la società sta prendendo tempo circa Paulo Dybala. Le parole di Arrivabene e il “senso di responsabilità” a cui è chiamata la Juve fa fare una, due, cento riflessioni in più: "il rinnovo dell'argentino sembrava blindato da ottobre ma i problemi di carattere burocratico dell'agente hanno provocato gli ultimi rinvii e ora i nuovi tempi verranno dettati dal club anche perché il nuovo ingaggio (accettato da Paulo al ribasso rispetto alle prime richieste) rappresenterebbe già l'eccezione alle nuove regole. La Juventus riapre le riflessioni e aspetta febbraio per chiudere la partita assumendosi i rischi del caso".

La nostra opinione: Rigore, rigore, rigore. E non quello dagli 11 metri. Le parole di Maurizio Arrivabene pesano come macigni in questo periodo molto particolare per la Juventus, che sul campo scricchiola ma cerca di tirare avanti, in attesa di tempi migliori; un po' come la sua dirigenza, che sta cercando di ritrovare il bandolo di una matassa che sembra ancora difficile da districare. "Riguardo al mercato ci sono state alcune critiche, ma evidentemente ci si è dimenticati della situazione economico finanziaria della società. Sono state fatte scelte oculate e saranno fatte anche in futuro". Tradotto: prima di investire bisogna vendere e fare cassa. E se questo vuol dire sacrificare qualche investimento recente non andato a buon fine (da Ramsey ad Arthur o Rabiot, passando per Kulusevski), allora sarà da fare. Una volta sistemati i numeri, forse si avranno anche le idee più chiare sul da farsi con Dybala.

Inter: contatto con l'Everton per Digne, poi Onana e Ginter

Secondo la Gazzetta il contatto c’è già stato. L’Inter è su Lucas Digne, i lavori sono in corso, è lui il prescelto per la fascia sinistra anche se servirà del tempo per ammorbidire la posizione dell’Everton. Però il club nerazzurro si muove, ispirato da Simone Inzaghi. E lo fa anche in ottica futura, perché ci sono conferme pure sull’interessamento per Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Mönchengladbach.

La nostra opinione: L'Inter, come da un po' di tempo a questa parte sembra avere le idee molto chiare sui propri obiettivi nell'immediato futuro. Non c'è extra budget per il mercato di gennaio e quindi bisogna agire d'astuzia, puntando giocatori che possono venire a Milano senza chiedere la luna: Digne può essere una buona soluzione, Benitez permettendo (non vuole lasciarlo andare via in prestito). C’è un altro giocatore in scadenza sul quale i nerazzurri hanno mosso passi decisi: Ginter del Gladbach, 28 anni fra tre settimane, è in scadenza a giugno e ha in mano un’offerta dell’Inter. La concorrenza è alta, ma l'Inter pianifica, come è giusto fare, con molto anticipo.

