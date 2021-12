Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus-PSG: idea scambio Arthur-Icardi a gennaio

Secondo la Gazzetta dello Sport, per arrivare a Mauro Icardi già a gennaio, la Juventus sarebbe intenzionata a proporre al PSG l'inserimento di Arthur nell'operazione sulla base di uno scambio di prestiti. L'idea - come sottolinea il quotidiano milanese - è stata messa sul tavolo in questi giorni e verrà ulteriormente approfondita. Leonardo sembra intenzionato a dare una chance ad Arthur con un contratto a titolo temporeaneo, mentre dall'entourage di Icardi arrivano segnali di apertura anche per un eventuale trasferimento in prestito secco senza certezze legate al riscatto.

La nostra opinione. Sulla carta l'operazione sarebbe un toccasana per la Juventus, sia a livello tecnico che economico: darebbe ad Allegri il bomber da area di rigore che desidera senza intaccare minimamente il bilancio. La situazione è da monitorare con attenzione. La partenza di Arthur, naturalmente, dovrebbe a sua volta essere colmata da un innesto in mezzo al campo, ma quello è un altro fronte.

Arthur in azione durante Chelsea-Juventus - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Spezia: Thiago Motta esonerato, ma solo a gennaio

Curioso il retroscena svelato da Tuttosport in merito al futuro di Thiago Motta allo Spezia. Secondo il quotidiano torinese, infatti, il tecnico sarà esonerato dal club ligure ma non prima dell'1 gennaio. Il motivo? Evitare il pagamento di una penale da 400mila euro inserita nel contratto dell'allenatore che scatterebbe in caso di licenziamento entro il 31 dicembre.

La nostra opinione. Uno scenario piuttosto surreale e rischioso quello delineato da Tuttosport. L'eventuale sostituto di Thiago Motta, infatti, avrebbe a disposizione pochissimi giorni per prendere confidenza con la rosa e preparare le prime due sfide del 2022 contro Verona e Genoa.

Thiago Motta in panchina durante Spezia-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Genoa: Shevchenko vuole 3 rinforzi a gennaio

La nuova proprietà del Genoa ha promesso rinforzi a Shevchenko a gennaio per tenere viva la speranza salvezza. L'ex ct dell'Ucraina ha indicato 4 nomi: Vecino (in scadenza di contratto con l'Inter), Castillejo (legato al Milan finoal 2023 ma poco utilizzato da Pioli) e Miranchuk (che non è proprio la prima scelta di Gasperini e che potrebbe essere ulteriormente chiuso dall'arrivo di Boga).

La nostra opinione. Anche in questo caso si tratterebbe di operazioni in prestito secco fino a giugno. Nel caso di Vecino, verrebbe naturalmente offerta al centrocampista uruguaiano la possibilità di prolungare ulteriormente la sua avventura in rossoblù. Una cosa è certa: questo Genoa ha bisogno di rinforzi seri per migliorare il tasso tecnico di una squadra che sta facendo troppa fatica, soprattutto dalla metà campo in su. Rimanere in Serie A, altrimenti, sarà davvero dura.

