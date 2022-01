Aaron Ramsey è un nuovo giocatore dei Rangers. Tutto fatto, tutto ufficiale. Proprio nell'ultimo giorno della finestra invernale, a poche ore dal gong locale (la mezzanotte scozzese, l'una italiana), la Juventus porta dunque a termine l'ennesima missione dei suoi ultimi giorni di mercato, . Tutto fatto, tutto ufficiale. Proprio nell'ultimo giorno della finestra invernale, a poche ore dal gong locale (la mezzanotte scozzese, l'una italiana), la Juventus porta dunque a termine l'ennesima missione dei suoi ultimi giorni di mercato, scoppiettante sia in entrata che in uscita : liberarsi del centrocampista gallese e - almeno in parte - del suo stipendio.

Ad

Ramsey, come comunicato dai Rangers, rimarrà a Glasgow "in prestito fino alla conclusione della stagione". Nessun accenno a un diritto di riscatto inserito nel contratto. La Juventus pagherà il 30% dell'ingaggio del gallese. "Sono davvero felice di entrare a far parte di un club come i Rangers - le prime parole di Ramsey - Avevo una serie di offerte sul tavolo, ma nessuna eguagliava la grandezza di questo club, dove avrò la possibilità di giocare davanti a 50.000 tifosi".

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23

Arrivato dall'Arsenal a parametro zero nell'estate del 2019, Ramsey lascia così la Juventus dopo due anni e mezzo densi di problematiche - fisiche e tecniche - e poverissimi di soddisfazioni, nonostante lo Scudetto conquistato nella stagione di Maurizio Sarri. Infortuni in serie, un minutaggio sempre risibile, le critiche dei tifosi. In questa prima parte di stagione, il gallese di cristallo non ha praticamente mai giocato: un centinaio di minuti in campionato, un quarto d'ora in Champions League. Glasgow rappresenta una sorta di ultima spiaggia.

I numeri di Ramsey alla Juventus (tutte le competizioni)

PARTITE GIOCATE 70 GOL 6 ASSIST 6 MINUTI GIOCATI 3039 CARTELLINI GIALLI 7 MEDIA MINUTI 43,4 a partita INGAGGIO NETTO 17,5 milioni (7 a stagione) PARTITE DA TITOLARE 33 PARTITE SALTATE PER INFORTUNIO 37

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Vlahovic

Calciomercato L'Aston Villa punta Bentancur, la Juve attende un'offerta 24/01/2022 A 13:33