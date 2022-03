Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Operazione Juve-Morata

La Gazzetta dello Sport prova a mettere ordine nella ingarbugliatissima vicenda Alvaro Morata: il tesserino del calciatore spagnolo 29enne appartiene ancora all'Atletico Madrid che lo ha parcheggiato in prestito alla Juventus; complici le grandi prestazioni, la Vecchia Signora vorrebbe riscattarlo ma la cifra di 35 milioni inizialmente pattuita non è ritenuta congrua per i forzieri bianconeri. La task force di mercato punta allora ad abbassare il prezzo del riscatto a 25 milioni con un nuovo prestito e una formula spalmata sui prossimi due anni. Serve però l'ok della FIFA.

La nostra opinione: Al netto dei tremendi meandri economici dal punto di vista squisitamente calcistico la Juventus farebbe benone ad assicurarsi il campione spagnolo, vero giocatore chiave del recente rinascimento bianconero e perfetto partner d'attacco di Vlahovic. Alvaro Morata è semplicemente perfetto per il calcio di Max Allegri.

Milan su Coulibaly

Seconda la versione digitale di Gazzetta, invece, il Milan starebbe pensando alla stellina dell'Under 19 francese Mamadou Coulibaly, mezzala classe 2004 di proprietà del Monaco che all'occorrenza può anche interpretare il ruolo di regista davanti alla difesa. Non avendo ancora debuttato in prima squadra, il ragazzo si libererebbe a parametro zero a giugno e il club rossonero dovrebbe semplicemente riconoscere ai monegaschi un'indennità di formazione. In patria è paragonato al formidabile Eduardo Camavinga del Real Madrid.

La nostra opinione: Il Milan starebbe dunque apparecchiando un nuovo colpo alla Kalulu, assicurandosi un talento in erba e al contempo bruciando la concorrenza internazionale. Non sempre la ciambella esce con il buco, ma finora la strategia di Maldini e Massara sta pagando ed è innegabile che i dirigenti dell'area sportiva rossonera abbiano fiuto per i giovani talenti del calcio internazionale.

Torreira tra Viola e Arsenal

Secondo Tuttosport tiene banco la questione legata al futuro di Lucas Torreira, match winner ddel derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna. Al club del presidente Commisso occorrono 15 milioni per riscattarlo dall'Arsenal, ma la società viola punta a uno sconto. Il diretto interessato dice: "Il mio cartellino è dell'Arsenal, non so cosa accadrà: per era importante ritrovare la felicità in campo".

La nostra opinione: La felicità Torreira l'ha ritrovata eccome e si è anche rilanciato dopo i chiaroscuri all'Arsenal. Arsenal che, in odore di qualificazione alla prossima Champions League, dovrà pensarci due volte prima di privarsi del centrocampista centrale uruguaiano. Un profilo secondo noi "da Arsenal".

