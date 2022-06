Angel Di Maria e la Juventus sono di nuovo, un po' a sorpresa, molto vicini. I recenti dubbi sulle richieste dell'argentino da parte del club bianconero hanno lasciato spazio ad un deciso avvicinamento avvenuto nelle ultime ore. Da Torino è partita direzione entourage del Fideo un'offerta importante, conforme alle sue richieste: 7 milioni di euro garantiti su un contratto annuale. Una proposta praticamente identica a quella del Barcellona, che deve intanto ancora fare i conti con il salary cap imposto dalla Liga spagnola. Limiti ed incertezze che la Juve ha sfruttato per inserirsi nuovamente e con estrema decisione: l'affare può davvero chiudersi all'inizio della prossima settimana.

Angel Di Maria al termine di Italia-Argentina - Finalissima 2022 Credit Foto Getty Images

Juventus-Di Maria, tutte le tappe di una trattativa complessa

L'intesa tra il club bianconero e l'argentino ex PSG è stata molto più complicata del previsto da trovare. Il motivo? La scelta di Angel di tornare, dopo il Mondiale, a vestire la maglia del suo amato Rosario Central. Un desiderio che, unito alla volontà di prepararsi al meglio per l'ultima competizione internazionale della sua carriera, lo ha spinto a chiedere da subito un contratto di durata annuale a 9 milioni. La Juventus ha provato a spalmare la somma su un biennale, anche per assicurarsi che Di Maria si sentisse effettivamente parte integrante di un progetto tecnico. Niente da fare: parti distanti e Barcellona improvvisamente in pole, ma le difficoltà dei blaugrana hanno permesso al management bianconero di rilanciare pareggiando l'offerta. Stesse condizioni, ma senza alcun vincolo per chiudere l'affare. Quanto basta per tornare davanti, forse definitivamente.

