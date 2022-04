Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, contatti costanti con il Sassuolo

Tuttosport racconta di come la Juventus si stia muovendo in previsione dell’apertura del mercato e ci sarebbero dei continui contatti con il Sassuolo per provare a portarsi a casa non solo Giacomo Raspadori, ma anche Davide Frattesi. Potrebbe essere proficuo lo scontro in campionato in programma il 24 aprile per portare avanti i discorsi.

La nostra opinione: la Juventus a quanto pare vuole dare una ventata di freschezza ad attacco e centrocampo e lo fa con due nomi italiani, pronta a puntare ancora una volta su giovani rodati in realtà più piccole, ma comunque di prestigio. Il club di Squinzi ormai da anni forgia giocatori in erba che poi sbocciano per diventare campioni di valore anche sul mercato, e la Juventus per esempio (con Manuel Locatelli) ne ha già approfittato.

Mbappé e il futuro: basta a dichiarazioni pubbliche

Le voci di mercato inseguono Kylian Mbappé da tempo, ma il giocatore del PSG si è stancato. E così, ai microfoni di anal Plus Francia (come riporta AS) il giocatore francese ha dichiarato che non risponderà più ad alcuna domanda sul possibile rinnovo col club parigino o su un trasferimento.

La nostra opinione: in Spagna, sponda Real o Barça non importa, Mbappé è uno degli obiettivi di mercato e dopo un po’ di tira e molla questa chiusura al dialogo sembra proprio l’anticamera di un cambio di maglia. Del resto, seppur costruito a suon di petroldollari, il PSG non è lo squadrone pigliatutto che ci si aspetterebbe guardandone la rosa, perciò non sembra nemmeno così strano che un giocatore con queste enormi potenzialità abbia voglia di andare altrove per cercare di vincere qualcosa di importante.

Il Chelsea verso il passaggio di proprietà con l’aiuto di un Paperone

Il Mirror riporta a che punto sono le manovre per la cessione del Chlsea da parte di roman Abramovich. Ci sarebbe coninvolta la famiglia Ricketts, già attiva nel mondo dello sport con i Chicago Cubs, Se i Rickets ce la facessero, arriva la promessa di “aiutare a costruire la squadra più competitiva possibile” da parte di Ken Griffin, milionario USA a capo di un gruppo finanziario di cui fa parte anche il proprietario dei Cleveland Cavaliers.

La nostra opinione: Griffin è uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, secondo il Forbes. Questo permetterebbe al club di evitare lo smantellamento totale che si era profilato quando Abramovuc, a causa del conflitto Russia-Ucraina, aveva annunciato di volersi ritirare. Sarebbe quindi un bene per il club, che sotto la guida del magnate russo ha conquistato tanti allori e che potrebbe quindi continuare questo percorso senza grosse interruzioni.

