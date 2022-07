Giornata di incontri, idee, strette di mano. La Juventus si muove e, in attesa di accogliere i due parametri zero di lusso Pogba e Di Maria, muove le pedine sullo scacchiere anche in altre direzioni. La giornata di mercoledì è stata fondamentale per gli uomini mercato bianconeri, che hanno avuto in primis un confronto diretto con Fali Ramadani, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly: il senegalese è ad oggi il preferito per sostituire De Ligt, promesso sposo del Bayern Monaco. La Juve vuole provarci, anche se le difficoltà per portare il senegalese a Torino non sono poche: c'è da superare in primis la concorrenza di Barcellona e Chelsea, destinazioni entrambe gradite al ragazzo sia per l'importanza delle piazze che per la possibilità di andar via senza fare uno sgarbo al suo Napoli. Difficile pensare, inoltre, che il club partenopeo faccia sconti per una questione sia di rapporti e di rivalità sportiva. Tutti elementi che hanno convinto Cherubini a cautelarsi parlando con Ramadani anche di Milenkovic della Fiorentina.

I dirigenti bianconeri non hanno lavorato soltanto per puntellare la difesa. L'altro incontro importante di mercoledì è stato infatti con Claudio Vigorelli, agente di diversi giocatori in orbita Juventus, in primis Zaniolo. Le parti si sono viste innanzitutto per assodare la disponibilità del calciatore ad un eventuale trasferimento. per convincere la Roma servirà però un'offerta cospicua che al momento, dalle parti della Continassa, non hanno ancora studiato nel dettaglio. I giallorossi sono stati chiari, sia con Zaniolo che con le pretendenti: di rinnovo si parla a fine mercato e servono 50 milioni per portarlo via, senza contropartite tecniche. La Juventus, però, non ha toccato solo l'argomento Zaniolo ed ha ragionato con Vigorelli anche sulla possibilità di reintavolare una trattativa per acquistare Morata, non riscattato e rientrato all'Atletico Madrid. Dulcis in fundo, c'è anche l'idea Arnautovic come vice Vlahovic, ultimo intreccio di una giornata pazzesca tutta a tinte bianconere.

