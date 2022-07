Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve scatenata: Paredes e Zaniolo in

Con il tesoretto incassato dalla cessione di de Ligt la Juventus sta imbastendo una nuova sessione di calciomercato in entrata: rovente l'asse con la Roma, che una volta accolto Dybala potrebbe mettere alla porta Zaniolo; altro fronte da seguire è quello di Paredes (ex giallorosso), grande amici di Di Maria e smanioso di tornare in Italia dopo la parentesi al PSG. Secondo Tuttosport il doppio affare è possibile

La nostra opinione: A questa Juventus serve tremendamente un giocatore che gestisca le operazione di smistamento del pallone in mezzo al campo e Paredes matcha perfettamente con tale identikit; Zaniolo sarebbe la classica ciliegina sulla torta: già, dopo una stagione di rodaggio in uscita da due infortuni tremendi alle ginocchia il ragazzo d'oro del calcio italiano è pronto a riprendersi ciò che gli è stato tolto.

L'Inter si tiene Skriniar

Sfumato Bremer, l'Inter si lecca le ferite "godendosi" la permanenza di Milan Skriniar: secondo la Gazzetta dello Sport il forte centrale slovacco partirà solo con un'offerta di 70 milioni cash: in caso contrario rimarrà alla Pinetina con estensione fino al 2017 da imbastire un autunno e ingaggio da top player da 6 milioni a stagione.

La nostra opinione: È una corsa contro il tempo e favore dell'attivo di mercato. L'Inter prova a blindare il suo fuoriclasse della difesa resistendo agli attacchi: qualora non dovesse giungere maxi offerta del PSG Skriniar resterà dunque agli ordini di mister Simone Inzaghi per la gioia dei tifosi nerazzurri, ma qualcuno andrà pur sacrificato. Servirà l'ennesimo capolavoro di Marotta.

Roma su Wijnaldum!

Preso Dybala, la Roma non ha assolutamente voglia di fermarsi! Mentre il golden boy cresciuto a Trigoria Frattesi sembra sempre più lontano, i giallorossi fiutano un altro colpo extra lusso secondo il Corriere dello Sport: Georgino Wijnaldum campione d'Europa col Liverpool nel 2019. Il centrocampista con spiccate doti offensive guadagna 9 milioni a stagione ma con l'aiuto del PSG l'affare si potrebbe anche fare, con il solito Mourinho nel ruolo di eminenza grigia. Wijnaldum è stato infatti messo sul mercato da mister Galtier, che proprio non lo vede come si dice in questi casi....

La nostra opinione: Nemmeno il Decreto Crescita stavolta potrebbe servire un assist alla Roma, serve un aiuto consistente dal PSG per ammorbidire le cifre dell'affare. Tecnicamente di certo sarebbe un upgrade impressionante per il centrocampo della Roma, che a quel punto non potrebbe più nascondersi diventando una seria pretendente al titolo. "Non succede ma..."

