Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Come cambia la Juventus con l'acquisto di Vlahovic 16 ORE FA

Zakaria il nuovo colpo della Juventus

tutti e tre i quotidiani sportivi italiani campeggia la trattativa bianconera per arrivare a Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. La trattativa era già avviata, ma l’uscita degli altri due giocatori sblocca il capitale che serve per arrivare al centrocampista svizzero. Si parla di 5 milioni di euro al club tedesco e di un contratto quadriennale per il giocatore. Data già per consolidata la partenza di Kulusevski e Bentancur (destinazione Tottenham), in prima pagina sucampeggia la trattativa bianconera per arrivare a Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. La trattativa era già avviata, ma l’uscita degli altri due giocatori sblocca il capitale che serve per arrivare al centrocampista svizzero. Si parla di 5 milioni di euro al club tedesco e di un contratto quadriennale per il giocatore.

La nostra opinione: la Juventus ha margine per giocarsi la trattativa sul costo del cartellino, visto che il giocatore andrà in scadenza a giugno e il club tedesco ha la convenienza a non perdere il suo uomo a parametro zero, quindi qualunque cifra (ragionevole, ovviamente) potrebbe essere buona. Su Zakaria, affollamento del centrocampo a parte, si può solo dire che, avendo 25 anni, rientra nella linea di acquisti del club bianconero.

Napoli a un passo da Mathias Olivera

Il Corriere dello Sport ne è convinto: il Napoli è un passo da Mathias Olivera, difensore uruguayano del Getafe. Ci sarebbe già l’accordo per la prossima stagione e nonostante la clausola rescissoria da 20 milioni di euro il club partenopeo è disposto a pagarne 11. Il giocatore però svia il discorso:

Certe notizie fanno sempre piacere, ma sono concentrato sul Getafe, il mio club.

La nostra opinione: come sottolinea il quotidiano romano, gli affari fatti con le squadre spagnole si sono sempre rivelati ottimi: Higuain, Albiol e Fabian Ruiz sono l’esempio che il Napoli ha sempre pescato bene nel mercato iberico e questa potrebbe essere un’ulteriore conferma, visto che Olivera ha esordito di recente con la sua Nazionale con un’ottima prestazione.

Milan in attesa per Thiaw

Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato del Milan. A fronte di alcuni affari in sospeso tra le uscite (Castillejo e Maldini in primis), c’è attesa per Malik Thiaw, obiettivo rossonero che però aspetta una mossa dello Schalke 04 per concretizzarsi. Il Milan infatti offre 6 milioni come tetto massimo, mentre il club tedesco vorrebbe finalizzare a una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni.

La nostra opinione: il Milan deve prima sistemare le uscite per poter pensare di rilanciare dopo la richiesta dello Schalke. Mancano meno di 48 ore alla chiusura del mercato e le operazioni dell’ultimo minuto sono sempre le più complesse. Se non si sblocca la via degli esuberi, c’è un’alta probabilità che le cose restino così come sono, almeno sul fronte acquisti.

Ma funzionano gli orologi? Triplice fischio in anticipo, ancora con la Tunisia

Calciomercato Inter, ufficiale anche Caicedo! Altro rinforzo per Inzaghi 19 ORE FA