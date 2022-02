Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve scatenata: 4 top player nel mirino

La Juventus prosegue la scia lunga del mercato e getta le basi delle future trattative. Per rinforzare la rosa, secondo Tuttosport la dirigenza bianconera ha pensato a nuove pedine da monitorare in vista della prossima finestra estiva. Per il vice Szczesny si pensa all’esperto Ospina del Napoli; in difesa piacciono il granata Bremer, che ha appena rinnovato col Torino e per il quale è già stato fatto un tentativo in passato, e il genoano Cambiaso, promettente terzino; davanti Zaniolo è l’obiettivo numero uno in caso di partenza di Dybala. Il calciatore giallorosso è obiettivo di lunga data dei bianconeri fin dal famoso “pizzino” di Paratici con il suo nome in cima alla lista.

La nostra opinione: la partenza di CR7 e Paratici nella scorsa estate ha rappresentato un turning point della storia bianconera. Ora è giusto rivoluzionare ambiente e rosa per mettere le basi di un progetto a lungo termine fondato su qualità e linea verde.

Il punto sui rinnovi di Brozovic e Theo Hernandez

Alla vigilia del derby di Milano, la Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi di Marcelo Brozovic e Theo Hernandez. Il primo ha preso la decisione ormai da tempo: l'accordo è per un quadriennale a 6 milioni di euro più bonus. Anche per il rossonero il prolungamento è una questione di pura forma: contratto fino al 2026 a 4 milioni a stagione.

La nostra opinione: in modo diverso, il croato e il francese sono i pilastri di Inter e Milan e i due club non possono permettersi di fare passi falsi. Brozo è in scadenza a giugno, Theo nel 2024. Per i rossoneri poi sarà la volta di Leao e Bennacer, in attesa di conoscere l'epilogo dell'affaire Kessie.

Le ultime sul caso Belotti

Parlando in conferenza stampa, il ds del Torino Davide Vagnati ha analizzato la situazione contrattuale e fisica di Andrea Belotti, in scadenza a giugno 2022 con il club granata: "La cosa più importante è che rientri il prima possibile, mi auguro che sia la settimana prossima parzialmente in gruppo. Ha avuto un problema muscolare importante, ogni giorno le dinamiche possono cambiare. L'ho visto sereno e sorridente. Sappiamo la sua importanza, speriamo che stia bene. E poi vedremo cosa ci aspetterà in futuro. Può restare? Le speranze devono sempre esserci. Qui ha fatto la Storia, anche lui prima di fare scelte diverse ci penserà più di una volta".

La nostra opinione: il Milan segue da vicino le vicende del Gallo che ha estimatori anche all'estero, ma prima di qualsiasi offerta concreta resta da capire quali siano le condizioni dell'attaccante.

