Un ultimo abbraccio prima di guardare definitivamente avanti. Bremer sarà ad ore un nuovo giocatore della Juventus, ma non ha dimenticato i tifosi del Torino che lo hanno visto in quattro stagioni diventare perno inossidabile della difesa. Il brasiliano ha scelto Instagram per un ultimo accorato saluto alla sua ex squadra: "Sono stati 4 anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo. Sono arrivato a Torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. Vi terrò tutti nel mio cuore. E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più".

41 milioni più 9 di bonus, di cui 4 facili e 5 più complessi da raggiungere. Il giocatore ha firmato un contratto di durata quinquennale: l'accordo con scadenza 2027 prevede il corrispettivo annuo di 5 milioni più uno di bonus. Il brasiliano arriva per sostituire Bremer ha svolto in giornata le visite mediche alla Continassa e sarà annunciato ad ore come nuovo difensore della Juventus : i bianconeri pagheranno al Torino in totale, di cui 4 facili e 5 più complessi da raggiungere.: l'accordo con scadenza 2027 prevede il corrispettivo annuo di 5 milioni più uno di bonus. Il brasiliano arriva per sostituire De Ligt, da poco accasatosi al Bayern Monaco

Bremer è della Juve, de Ligt ufficiale al Bayern

