Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Inter, derby d’Italia per Bremer: i bianconeri tentano lo scacco a Marotta

Gazzetta dello Sport e Tutto Sport non hanno dubbi la partita per il futuro di Gleison Bremer è più aperta che mai e ora che la Juventus ha incassato un gruzzulo di circa 80 milioni (fra parte fissa e bonus per de Ligt), i bianconeri sono pronti ad entrare in tackle sull’Inter provando a regalare ad Allegri il difensore brasiliano del Torino. La giornata di oggi è certamente campale, Cairo e il ds Vagnati incontreranno Marotta e il management nerazzurro per provare a chiudere la trattativa, forti del gradimento del ragazzo che si è preso dai nerazzurri. L’Inter però non intende partecipare ad aste e presenterà ai granata la medesima formula: prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni + bonus e il giovane Casadei, su cui i nerazzurri intendono mantenere il diritto di recompra. Cairo che però vuole vedere i soldi subito, potrebbe rifiutare ed ascoltare la proposta della Juventus che, secondo il Tutto Sport, sarebbe nell’ordine di 35 milioni più 5 di bonus. I bianconeri però dovranno vincere le resistenze del ragazzo... La partita però sembra più che mai aperta e già nelle prossime ore scopriremo dove giocherà il miglior difensore della Serie A 2021-22.

La nostra opinione: La strategia della pazienza per una volta sembra aver premiato Urbano Cairo e il suo Torino, che avrà l’attesa ‘asta’ per il proprio gioiello, Gleison Bremer. Il presidente granata non intende cedere il proprio leader della difesa per meno di 40 milioni e l’impressione, ora dopo ora, è che sarà questo la cifra che potrà ottenere da una Juventus che pare essere determinata a fare lo sgarbo e lasciare con un pugno di mosche l’Inter che, dovrà giocarsi bene le sue carte nel summit di oggi. I nerazzurri si trovano con una scelta importante, investire su Bremer e strapparlo alla concorrenza della Juve a prescindere da ciò che succederà con Skriniar – nel mirino del PSG che però non ha ancora sottoposto la proposta da 70 milioni di euro che l’Inter vuole per lasciar partire lo slovacco – oppure tergiversare, lasciando però campo aperto alla Juventus, che dopo l’addio di de Ligt è determinata a regalare ad Allegri, un difensore che conosce il calcio italiano e ha l’aggressività e le caratteristiche per abbinarsi alla grande con Bonucci. L’impressione è che la partita sia aperta e che tutto possa accadere...

De Ketelaere-Milan, si chiude già questa settimana

Non solo la settimana di Bremer, secondo la Gazzetta dello Sport quella appena iniziata sarà anche quella che porterà Charles De Ketelaere dal Bruges al Milan. Il 22enne trequartista belga, non ha giocato un minuto nella Supercoppa vinta contro il Gent e al termine del match è stato immortalato con il megafono mentre salutava i tifosi del club neroazzurro. Un chiaro segnale di come la strada sia avviata e di come si sia giunti ai titoli finali: secondo il quotidiano Milan che è salito a 30 milioni mentre i belgi ne chiedono 35 per lasciarlo partire. Una distanza minima che infonde ottimismo per la trattativa.

La nostra opinione: Dopo l’immobilismo di queste settimane, il primo vero colpo del Diavolo – Campione d’Italia – sembra essere pronto a palesarsi ed è assolutamente in linea con la filosofia Elliott per età e prezzo. Con De Ketelaere, il Milan consegna a Pioli un trequartista futuribile che può ricoprire tutti i ruoli alle spalle della punta, con ampi margini di miglioramento e già con un più che discreto bagaglio d’esperienza internazionale per l’età. Un colpo che a molti ricorda quello che quasi 20 anni fa il club rossonero fece acquistando Kakà dal San Paolo. La speranza ovviamente è che i risultati possano essere i medesimi.

