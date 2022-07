Torna di moda il nome di Alvaro Morata per la Juventus. L'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid potrebbe godere di poca considerazione agli ordini di Simeone e cerca una destinazione per giocare con continuità e sperare nella convocazione per i Mondiali in Qatar. I Bianconeri ci starebbero pensando, sotto i dettami di Mister Allegri che apprezza la possibilità di ricoprire più ruoli dello spagnolo.

Alvaro Morata, Juventus Credit Foto Getty Images

L'Atletico potrebbe aprire ad un prestito per non vedere svalutato il cartellino del giocatore che andrà in scadenza nel 2024. La Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 35 milioni il mese scorso e sarebbe disposta a riaprire una trattativa solo sulla base di un prestito. Intanto salgono le possibilità di un trasferimento di Arthur all'Arsenal. Il brasiliano gradirebbe la destinazione e al momento sembra più probabile il suo passaggio ai Gunners rispetto ad un inserimento nella trattativa legata a Zaniolo con la Roma.

