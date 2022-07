Giornate fondamentali per il futuro della retroguardia juventina. Sempre aperta la pista che porterebbe de Ligt al Chelsea: gli inglesi hanno offerto 70 milioni più bonus per il difensore, ma i bianconeri non scendono dalla loro valutazione di 100 milioni. La dirigenza si sta già muovendo per coprire l'eventuale partenza dell'olandese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Gabriel Magalhães dell'Arsenal. Il classe 1997 si è fatto notare nell'ultima stagione in Premier League e i gunners non vorrebbero cedere il giocatore.

Per Gabriel servono almeno 40 milioni di euro. Difensore mancino, il brasiliano era approdato all'Arsenal 2 stagioni fa per 26 milioni dal Lilla. 35 presenze e 5 reti nell'ultima annata in cui ha trovato stabilità nell'undici di Arteta. Le alternative restano Bremer e Koulibaly, su cui però la concorrenza resta tanta. Un sondaggio è stato effettuato anche per Kimpembe del PSG, per il quale l'ostacolo principale è l'ingaggio.

