De Laurentiis punge Spalletti

"Bisogna capire quanto si è tinto d'azzurro il suo animo. Intanto, non si è ancora scelto una casa dove andare a vivere. Lui deve sentirsi dentro Partenope, deve sentire il bisogno di Napoli. La famiglia è ancora a Milano e queste persone non sono marionette" . Così De Laurentiis a Il Mattino su Luciano Spalletti. Cosa si nasconde dietro queste sibiline dichiarazioni del numero uno partenopeo sul futuro del tecnico toscano?

La nostra opinione: Serve chiarezza e soprattutto unità d'intenti per proseguire il lavoro a braccetto. Tra Presidente e allenatore, senza "se" e senza "ma". Il mister toscano ha centrato l'obiettivo riportando il Napoli in Champions League nonostante qualche illusione effimera di Scudetto. Secondo noi non sussiste alcuna necessità di cambiare ma la "fiducia" dovrà essere confermata a chiare lettere e non con "supercazzole" mediatiche.

Milinkovic alla Juve, avanti tutta

“Faccio il tifo per Milinkovic-Savic alla Juventus, ma non dipende da me. Conteranno le intenzioni di Agnelli e Lotito. In Nazionale Vlahovic e Milinkovic avranno parlato di questa possibilità e di certo Dusan sarebbe felicissimo", così il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic sulla possibilità del trasferimento del fuoriclasse della Lazio alla Juventus la prossima estate.

La nostra opinione: La Juve non offrirà cifre folli per il centrocampista serbo (chiamandosi fuori dalla valutazione di 70 milioni a salire della Lazio) ma proverà a ingolosire la squadra biancoceleste con contropartite del calibro di Fagioli, McKennie, Arthur o Rugani. Provando dunque a stuzzicare il palato di Sarri. Operazione complicatissima, ma sicuramente il Sergente farebbe eccome a questa sterile Juventus.

