Juventus, da poco più di 24 ore, è principalmente uno: sondaggio per Sardar Azmoun, attaccante iraniano in forza allo Zenit. Il problema della, da poco più di 24 ore, è principalmente uno: come gestire la falla creata dal grave infortunio di Federico Chiesa? Un interrogativo a cui la dirigenza bianconera sembra aver già trovato risposta: nelle scorse ore, come rivela 'Sky', è andato infatti in scena un, attaccante iraniano in forza allo Zenit.

Ad

Ad allettare la Juve, e non solo, è il fatto che Azmoun andrà presto in scadenza di contratto con lo Zenit, con cui il rapporto si concluderà il prossimo 30 giugno. L'ex Rubin Kazan ha chiuso le porte a un rinnovo e, dunque, se ne andrà a parametro zero. A meno che, appunto, qualcuno non lo porti vià da San Pietroburgo già ora. Nelle scorse settimane si è vociferato di un accordo già raggiunto con il Lione, per questa finestra di mercato o al massimo per la prossima, ma Azmoun piace anche in Germania. E in Italia, dove si è mossa proprio la Juventus. Lo Zenit ha aperto alla cessione, a patto però di trovare un sostituto.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Azmoun, che recentemente ha affrontato la Juventus (segnando a Torino) in Champions Legaue, non sarebbe un vero e proprio sostituto di Chiesa. Le sue caratteristiche sono diverse da quelle dell'ex viola, più punta centrale e meno esterno, nonostante la sua attitudine a svariare lungo il fronte offensivo. Allegri ha però chiesto alla società un calciatore ben preciso, duttile e capace di fornire più soluzioni nei pressi delle aree avversarie. E l'identikit sembra aver portato proprio ad Azmoun.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23