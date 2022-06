costringerebbe Gabriel Jesus a guardarsi intorno in cerca di una nuova destinazione. L'attaccante brasiliano, poche settimane fa, era stato accostato al Milan ma chissà che la nuova squadra non possa che essere proprio la Juventus. Si preannuncia un calciomercato estivo bollente con Erling Haaland ufficiale al City e Paul Pogba ad un passo dalla Juventus. Ma, stando ad alcune indiscrezioni, le trattative sul fronte Torino-Manchester non sono finite qui: l'arrivo della forte punta ex Borussia DortmundL'attaccante brasiliano, poche settimane fa, era stato accostato al Milan ma chissà che la nuova squadra non possa che essere proprio la Juventus.

Cifre e altre pretendenti

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e l'ingaggio recita 4,3 milioni a stagione, una cifra abbordabile per i bianconeri ma anche per l'Arsenal, che guarda la situazione a fari spenti.

Oltre all'Arsenal, anche il Chelsea è sulle tracce del giocatore in attesa di capire come si risolverà la questione Lukaku. Intanto, i tifosi juventini fremono di vedere Gabriel Jesus in coppia con Dusan Vlahovic, in attesa chiaramente del ritorno in campo di Federico Chiesa che spera di aggregarsi al gruppo entro settembre.

