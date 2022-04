Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, fari puntati su Raspadori e Molina

Secondo quanto riferito da Tuttosport per l'attacco della Juventus il primo obiettivo è Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, che sta facendo bene in questo campionato, interessa al club bianconero che lo vorrebbe come partner di Vlahovic. Dopo Pasqua è previsto un vertice tra la Juventus e il Sassuolo per parlare dell'attaccante classe 2000 . Ma non è tutto: anche Nahuel Molina è nel mirino di Cherubini. Il difensore argentino, che ha vinto l’ultima Coppa America con la sua nazionale, sembra essere il profilo scelto per il futuro della fascia destra. La Juventus avrebbe già presentato un'offerta all'Udinese per il difensore, valutato circa 30 milioni di euro.

La nosta opinione: per l'eventuale approdo di Raspadori alla corte di Max Allegri molto dipenderà dal futuro di Morata e soprattutto di Kean, che non sembra più nei progetti della Vecchia Signora. Su Molina ci sarebbe anche il forte interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, anche se il club bianconero sembra essere in vantaggio.

Milan-Origi: i motivi del sì

Il matrimonio tra il Milan e Divock Origi è sempre più probabile. I rossoneri, con un Ibra sempre più lontano dai campi di gioco e un Giroud che non può reggere il peso di un attacco per una stagione intera, si affideranno ai gol dell'attaccante belga in scadenza di contratto con il Liverpool. Lo riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Il traino principale della trattativa è stata la volontà della stessa punta belga. L'attuale attaccante dei Reds è ormai ai margini della squadra di Klopp e vuole cogliere al balzo l'opportunità di giocare per un altro club ricco di storia come il Milan che lo metterebbe al centro del suo attacco.

La nostra opinione: inutile negare che anche il Decreto Crescita gioca la sua parte, l'esempio che fa la Gazzetta è concreto: se Milan e Origi chiuderanno a 3.5 netti a stagione per 4 anni (come sembra), il costo lordo per il club non supererà i 5.5.

Inter, ecco la strada che porta a Dybala

L'Inter continua a coltivare l'idea di ingaggiare Paulo Dybala. L'incognita è rappresentata dall'ingaggio che potrebbe raggiungere il tetto massimo imposto dalla società, ovvero i 7/7,5 milioni a stagione, bonus compresi, scrive La Gazzetta dello Sport. Prima, però, la dirigenza nerazzurra deve risolvere la questione legata al futuro di Alexis Sanchez. I 7 milioni netti all'anno, con scadenza nel 2023, rappresentano un lusso che il club non può più permettersi. Inoltre bisognerà capire gli sviluppi della situazione di Lautaro Martinez, non in vendita ma corteggiato da molti club.

La nostra opinione: l'Inter, dunque, potrebbe accontentare economicamente la Joya dopo aver liberato un ingaggio pesante. L'opportunità di portare l'argentino in nerazzurro senza spendere nemmeno un euro rappresenta un'occasione che Ausilio e soprattutto Marotta non vogliono lasciarsi scappare. L'amministratore delegato è un grande estimatore del classe 1993, che portò a Torino da Palermo.

