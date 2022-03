Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, torna l'idea Gabriel Jesus

La Juventus continua la propria caccia ad un rinforzo offensivo da regalare ad Allegri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero tornati alla carica per Gabriel Jesus. Non un nome nuovo in casa Juve, che già aveva messo gli occhi su di lui qualche sessione di mercato fa. Cherubini potrebbe convincere il Manchester City a cedere il brasiliano per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

La nostra opinione: il dopo Dybala potrebbe davvero essere Gabriel Jesus. Il brasiliano, 24 anni, potrebbe essere disposto a cambiare la sua carriera la prossima estate per ottenere più rilievo sul campo, dato che negli ultimi anni è uscito gradualmente di scena nel Manchester City. In questa stagione ha accumulato circa 1.700 minuti in 29 partite ufficiali in cui ha segnato 6 gol e fornito 10 assist.

Inter, sarà Veretout il vice-Brozovic?

L'Inter punta a trovare un'alternativa a Brozovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ultima idea porta al nome di Jordan Veretout. Il francese lascerà Roma, ha rifiutato il rinnovo, il contratto scade nel 2025, e l'Inter è in cima alle preferenze. I giallorossi chiedono almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire e il giocatore, che guadagna tre milioni netti a stagione, vorrebbe migliorare il suo salario.

La nostra opinione: Veretout non è l'unico nome nella lista di Beppe Marotta. Ci sono anche Villar, sempre della Roma, e Boubacar Kamara, 22enne del Marsiglia, in scadenza di contratto.

