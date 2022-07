Ora è ufficiale: Paul Pogba è di nuovo un centrocampista della Juventus. Il francese, dopo aver dato ufficialmente addio al Manchester United , ha sciolto ogni dubbio ed è tornato a legarsi al club bianconero, con cui ha sottoscritto un contratto da 8 milioni di euro a stagione. Una scelta, oltre che tecnica, sicuramente dettata anche dall'affetto e dal legame con il mondo bianconero : su Pogba è stato per settimane forte l'interesse di Manchester City e soprattutto PSG, pronto a convincere il Polpo con un'offerta monstre da più di 10 milioni a stagione.

Leonardo Bonucci e Paul Pogba Credit Foto Getty Images

Un'opportunità mai effettivamente presa in considerazione dal francese, che ha preferito riabbracciare Massimiliano Allegri e diventare perno fondamentale del nuovo corso juventino. Nell'ultima stagione, una delle peggiori della sua carriera; Pogba ha collezionato con il Manchester United in totale 27 presenze, segnando 1 gol e fornendo 9 assist: un'annata travagliata anche a causa di un infortunio alla coscia e di un problema al polpaccio che lo hanno costretto a saltare in totale ben 19 gare. Ora di nuovo la Juventus, per tornare ad essere il centrocampista devastante di una volta.

La notizia ormai era il classico segreto di Pulcinella: nei giorni scorsi il Polpo era stato ripreso all'atterraggio, al JMedical per le visite e anche con i compagni. Però adesso c'è la certezza: Pogba torna in bianconero e indosserà la maglia numero 10.

