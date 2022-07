Adesso è davvero ufficiale: Gleison Bremer è un nuovo difensore della Juventus. Il brasiliano arriva dal Torino per 49 milioni, di cui 41 di parte fissa più altri 8 divisi tra bonus più o meno facilmente raggiungibili. Al giocatore contratto fino al 2027 da 5 milioni netti a stagione più uno ulteriore di bonus. Battuta al fotofinish la concorrenza dell'Inter, che aveva bloccato il giocatore da mesi prima di vederselo soffiare negli ultimi giorni. A nulla è infatti valsa l'offerta da quasi 40 milioni complessivi più il prestito del giovane Casadei avanzata da Marotta al Torino: il brasiliano, che non aveva espresso preferenze per una particolare destinazione, ha scelto la squadra che ha permesso ai granata di monetizzare maggiormente.

Per la Juventus l'operazione è stata ovviamente facilitata dalla cessione al Bayern Monaco di De Ligt: un'operazione da quasi 80 milioni che ha permesso ai bianconeri di ottenere liquidità da reinvestire immediatamente sul mercato. Una mossa che ha spiazzato l'Inter, impantanata nella trattativa ormai quasi arenata per il passaggio di Skriniar al PSG: ora i nerazzurri, per regalare un difensore ad Inzaghi, sembrano voler puntare ad uno tra Milenkovic, Demiral e Acerbi.

Come cambia la Juventus con l'arrivo di Bremer

