Adesso è davvero ufficiale: Matthijs De Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore sposa il progetto dei campioni di Germania al termine di una lunga trattativa il cui esito, di fatto, non è mai stato davvero in discussione. Ai bianconeri, inizialmente convinti di non discostarsi troppo da una richiesta vicina ai 100 milioni di euro, andranno 77 milioni tra parte fissa e bonus. Il giocatore ha trovato l'accordo con i bavaresi sulla base di ricco contratto quinquennale da 12 milioni a stagione. Una trattativa scaldatasi negli ultimi giorni dopo lo scatto in avanti decisivo del Bayern Monaco rispetto alle rivali dalla Premier, soprattutto il Chelsea che ha poi virato su Koulibaly.

Ad

Il comunicato della Juventus

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Bayern München AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt a fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 10,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull’esercizio pari a € 30,7 milioni già al netto di €1,7 milioni di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA".

Le prime parole di De Ligt

"Sono molto felice di poter giocare in questo grande club. Il Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall'inizio mi ha convinto un grande apprezzamento da parte dei dirigenti, dell'allenatore e della presidenza. Il Bayern è un club gestito in modo eccellente e ha grandi obiettivi. Sono molto felice di far parte della sua storia".

Un matrimonio in chiaroscuro

"Guardo sempre a ciò che è meglio per me stesso in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non sono buoni, non bastano". Ora, uno scatto in avanti in una delle superpotenze del calcio mondiale. La Juventus, invece, si consola con un incasso monstre da cui poter ricostruire i tasselli mancati della rosa. Quello tra la Juventus e De Ligt è stato un matrimonio decisamente burrascoso. Il giocatore, che ha reso forse quanto meno ci si poteva aspettare vista anche la concorrenza di Bonucci e Chiellini che gli ha a tratti tolto spazio nell'undici titolare, aveva mostrato già insofferenza all'inizio dell'estate sottolineando le difficoltà della Juventus:. Ora, uno scatto in avanti in una delle superpotenze del calcio mondiale. La Juventus, invece, si consola con un incasso monstre da cui poter ricostruire i tasselli mancati della rosa. E ora si prepara ad annunciare l'arrivo di Bremer al posto di De Ligt.

Bayern Monaco scatenato: passi avanti per De Ligt e si sogna Kane

Calciomercato Bayern su de Ligt: "Dobbiamo aspettare e vedere cosa succede" 15/07/2022 A 09:53