Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Vice Vlahovic: sale Muriel, calano Morata e Depay

Calciomercato Juventus-Kostic, sensazioni positive: cosa serve per chiudere 9 ORE FA

Secondo il Tuttosport, la Juventus sta avendo nuovi contatti con l'Atalanta per prendere il colombiano, che ha lo stesso agente di Kostic (altro giocatore nel mirino dei bianconeri). Muriel dovrebbe costare intorno ai 15 milioni di euro.

La nostra opinione: Quello di Muriel, tra quelli che circolano, è senza dubbio il nome migliore per la Juventus in ottica vice-Vlahovic: dopotutto ai bianconeri servirebbe proprio quel tipo di giocatore, pronto a entrare dalla panchina o per risolvere situazioni bloccate, oppure per dare un po' di respiro all'attaccante titolare che - visti i tanti impegni - deve per forza poter tirare il fiato ogni tanto. Muriel ha dimostrato di poter essere assolutamente questo tipo di giocatore: è vero, non viene dalla sua stagione più esaltante, ma anche in un'annata no i suoi 14 gol stagionali li ha messi a segno. Esattamente ciò che serve ai bianconeri.

Nagelsmann: "Lewandowski? Bayern più forte anche senza di lui"

Napoli-Raspadori: ballano 10 milioni con il Sassuolo

Summit De Laurentiis-Carnevali, lunedì il secondo round: secondo la Gazzetta, la punta ha già detto sì al club azzurro. Napoli e Sassuolo sono distanti 10 milioni di euro, ma c'è fiducia.

La nostra opinione: Il caso-Raspadori non poteva tenere banco con due contendenti più complessi: da una parte Aurelio De Laurentiis, famoso per la sua testardaggine nelle idee di calciomercato, dall'altra il Sassuolo, bottega carissima che ci pensa due volte a lasciar partire i propri giocatori. L'uno offre 30, l'altro vuole 40, probabilmente ci si incontrerà nel mezzo: diciamo "probabilmente" perché la volontà del giocatore - spesso decisiva - è quella di cambiare aria, e la scelta del Napoli al momento sembra quella più logica. Tra le big è quella in cui "Raspa" potrebbe trovare più spazio, se non da titolare da semi-titolare: alla Juve ad esempio partirebbe dietro a tanti, a Napoli potrebbe subito entrare nel novero dei primi 11-12-13 di Spalletti.

Raspadori, non c'è accordo Napoli-Sassuolo: ballano 10 milioni

Arnautovic, tentazione Manchester United

Secondo il Tuttosport, l’attaccante austriaco sarebbe affascinato dalla prospettiva Premier, i rossoblù fanno muro: lo United lo prenderebbe per completare il reparto offensivo, al fianco di Martial e Cristiano Ronaldo.

La nostra opinione: Marko Arnautovic ha trovato a Bologna la sua dimensione ideale, almeno in questa fase della sua carriera: 15 gol stagionali (14 in campionato e 1 in Coppa Italia) ma soprattutto una posizione di leadership all'interno del gruppo di Sinisa Mihajlovic. Certo, la prospettiva di andare in Premier League, sponda Manchester United, è molto allettante, ma il suo sarebbe certamente un ruolo da comprimario. Il nostro consiglio? Rimanere a Bologna, da protagonista.

Ten Hag: "Ronaldo è parte del progetto. Molti se ne sono andati prima"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (05/08) 10 ORE FA