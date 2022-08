Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve vicina all'incontro con l'entourage di Depay

Tuttosport i bianconeri stanno cercando di organizzare un incontro con l'entourage dell'attaccante olandese. I presupposti per trovare un accordo con i blaugrana ci sono, più difficile venire incontro alle richieste del giocatore, motivo per cui l'operazione richiede tempo. Occhio inoltre alla concorrenza Premier League: una tra Chelsea e Manchester United potrebbero soffiarlo, ma proprio da questi ultimi potrebbe arrivare l'alternativa nel caso in cui il trasferimento di Rabiot vada a segno (Martial). La Juventus procede spedita sul mercato in attacco. Nell'attesa che Kostic atterri a Torino , i bianconeri hanno forse trovato l'uomo definitivo per fare il vice-Vlahovic: si tratta del giocatore del Barcellona Memphis Depay. Secondoi bianconeri stanno cercando di organizzare un incontro con l'entourage dell'attaccante olandese. I presupposti per trovare un accordo con i blaugrana ci sono, più difficile venire incontro alle richieste del giocatore, motivo per cui l'operazione richiede tempo. Occhio inoltre alla concorrenza Premier League: una tra Chelsea e Manchester United potrebbero soffiarlo, ma proprio da questi ultimi potrebbe arrivare l'alternativa nel caso in cui il trasferimento di Rabiot vada a segno (Martial).

La nostra opinione: Depay rispecchia alla perfezione l'identikit di ciò che cerca attualmente la Juventus in attacco. L'olandese potrebbe giocare sia come punta (lasciando respirare Vlahovic) ma anche come esterno mentre si attende il ritorno di Chiesa dall'infortunio.

Ruiz e Petagna lontani da Napoli. Kostic-Juve, ci siamo!

Inter-Akanji: il prezzo potrebbe scendere

Nerazzurri sempre vigili in difesa per trovare l'immediato sostituto di Skriniar nel caso in cui lo slovacco dovesse partire per il PSG. L'ipotesi più abbordabile è quella di Manuel Akanji: l'elvetico è stato messo fuori squadra dal Borussia Dortmund e sarebbe desideroso di volare a Milano, tanto che la Gazzetta dello Sport è certa che il prezzo inizialmente fissato a 20 milioni potrebbe addirittura dimezzarsi.

La nostra opinione: se bastassero davvero 10 milioni per chiudere, Akanji diventerebbe un'ottima alternativa per l'Inter in rapporto qualità prezzo. Tuttavia, lo scenario migliore dei nerazzurri sarebbe tenersi stretto Skriniar e fare cassa con le altre uscite in programma (Pinamonti, Casadei...).

Manuel Akanji in un allenamento con il Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

Manchester United su Morata, Arnautovic rimane al Bologna

Cambio di rotta in attacco in casa Red Devils secondo Tuttosport. Dopo averci provato per Arnautovic del Bologna, spunta l'ipotesi Morata: il centravanti spagnolo è stato proposto dall'Atletico Madrid al Manchester United dopo i vani tentativi della Juventus per un ritorno. Lo United dunque potrebbe mollare la presa per l'austriaco che rimarrebbe in rossoblu: i due club erano ancora lontani dal trovare un accordo.

La nostra opinione: Arnautovic potrebbe aver perso definitivamente il treno di un top-team (ricordiamo che ha 33 anni), ma per il Bologna è un colpo importantissimo sul mercato. Lato Red Devils, l'arrivo di Morata rispetto all'austriaco garantirebbe qualche certezza in più.

