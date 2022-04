Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, Di Maria per ripartire

Allegri, Cherubini e Arrivabene dovranno decidere assieme ad Agnelli e Nedved come assemblare la nuova Juventus. Dopo la maxi operazione Vlahovic a gennaio, il club non può permettersi un mercato iper aggressivo. Tra i possibili sostituti di Dybala figura anche Angel Di Maria. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono margini per il buon esito della trattativa: il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il PSG e tra i parametri zero per l’attacco è uno dei più seguiti dalla Juve.

La nostra opinione: Di Maria sarebbe ideale in un tridente con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, per questo la Juve a metà campo dovrebbe cambiare, e tanto. Sarebbe un'eccezione rispetto alla politica dei giovani, ma è altrettanto vero che a questa squadra servano tremendamente giocatori che sappiano dare del "tu" al pallone e che possano - anche grazie alla loro comprovata esperienza - contribuire a far fare il tanto agognato salto di qualità.

Ma c'è anche Emerson

Secondo Tuttosport Emerson Palmieri - terzino sinistro di Lione e Nazionale - avrebbe scalzato Renan Lodi dell'Atletico Madrid nella lista dei desideri di Cherubini e Arrivabene. Per la la fascia sinistra della Juve che verrà c'è proprio l'ex Roma e Chelsea, Campione d'Europa con la Nazionale azzurra la scorsa estate.

La nostra opinione: Il terzino italo-brasiliano classe 1994 andrà in scadenza nel 2024 dunque ci sono margini per strapparlo a cifre ragionevoli. Luca Pellegrini non convince del tutto come vice Alex Sandro, quindi è ragionevole che la Juventus vada a caccia di un titolare su quel versante.

Scamacca-Inter

Sassuolo-Inter è un antipasto di Derby d'Italia secondo il Tuttosport di questa mattina: Vlahovic contro Scamacca potrebbe difatti anticipare un duello tra attaccanti prolifici di Juventus e Inter. Secondo il quotidiano sportivo torinese, difatti, l'Inter rimarrebbe la principale indiziata per accogliere il bomber di Sassuolo e Nazionale.

La nostra opinione: Tutto ormai apparecchiato, il matrimonio tra Gianluca Scamacca e Inter, citando i Promessi Sposi, s'ha da fare. E con ogni probabilità si farà. Rimane la concorrenza del Milan ma la sensazione è che l'attaccante italiano e il club guidato da Marotta si siano ormai "scelti".

