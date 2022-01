Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, Vlahovic subito a 70 milioni

Tiene ancora banco l'affare Vlahovic su cui "La Gazzetta dello Sport" indica evoluzioni importanti nel breve termine. La Juventus starebbe sondando il terreno per anticipare l'arrivo del serbo già a gennaio. Il giocatore, non convocato per il match di ieri contro il Cagliari, avrebbe nuovamente scartato altre destinazioni e si parla di un accordo di massima già trovato a 7 milioni annui con i bianconeri. Il Ds della Fiorentina Joe Barone ha chiesto chiarezza e si incontrerà con l'agente dell'attaccante nei prossimi giorni.

La nostra opinione: il match di ieri sera contro il Milan ha confermato l'assoluto bisogno di un uomo gol per il reparto offensivo della Juve. Anticipare l'arrivo di Vlahovic sarebbe indispensabile per Allegri, ma questo comporterebbe un maggiore esborso rispetto ad una chiusura d'affare in estate. I parametri finanziari della nuova gestione Arrivabene fissano un budget di mercato (senza uscite) di 70 milioni per l'attuale e successiva sessione di mercato. La chiave potrebbe essere la partenza di Arthur direzione Arsenal. Piano B il prestito di Martial per 6 mesi.

Inter, Kostic e il ritorno di Salcedo

Il mercato dell'Inter potrebbe animarsi in questi ultimi giorni. Secondo "Tuttosport" Marotta e Ausilio sarebbero al lavoro per dare un'alternativa in avanti a Inzaghi visto anche il ko di Correa. Si lavora su soluzioni low cost: difficile l'arrivo di Caicedo, ex pupillo del Mister alla Lazio, probabile un ritorno di Eddie Salcedo attualmente in prestito allo Spezia. L'obiettivo di mercato numero uno rimane l'esterno Kostic dell'Eintracht Francoforte.

La nostra opinione: con il fitto calendario che attende l'Inter dopo la sosta la rotazione Dzeko-Sanchez-Lautaro potrebbe non essere sufficiente ad Inzaghi. In attesa del rientro di Correa serve un elemento in grado di dare respiro ai 3 attaccanti senza però reclamare una maglia da titolare. Considerando anche l'età di Dzeko e Sanchez è fondamentale avere un rincalzo a disposizione, dopo la partenza di Satriano al Brest.

Sheva rescinde con il Genoa, sarà CT della Polonia?

Il tecnico ucraino è in fase di definizione della rescissione consensuale con il Genoa. L'ex bomber del Milan si era legato al grifone per 2 anni a 2,5 milioni a stagione. Sullo sfondo sembra ormai vicino l'accordo con la nazionale polacca che starebbe valutando anche il profilo di Adam Nawalka già ct della Polonia dal 2013 al 2018.

La nostra opinione: dopo la breve e deludente parentesi in Serie A, Shevchenko tornerebbe al ruolo di Ct. Con l'Ucraina l'esperienza era stata positiva e la nazionale polacca potrebbe essere l'ambiente ideale per rilanciarsi. Per il ritorno su una panchina di Club c'è tempo.

