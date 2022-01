Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus: Vlahovic atteso sabato a Torino

Tutto fatto per Dusan Vlahovic alla Juventus. Il clamoroso colpo di mercato dei bianconeri, che per l'attaccante serbo della Fiorentina sborseranno 67 milioni di euro più 8 di bonus, è atteso sabato a Torino per effettuare le visite mediche di rito. A livello formale, secondo la Gazzetta dello Sport, rimangono da sistemare solo alcuni dettagli legati a stipendio e commissioni. L'ingaggio di Vlahovic in bianconero sarà di 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La nostra opinione. Un colpo del genere, per lo più messo a segno a gennaio, è destinato a cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica con particolare riferimento alla corsa Champions. E in ottica futura la Juve si assicura un bomber giovane (classe 2000) e di grande prospettiva. Chapeau per l'operazione.

Juve scatenata: idea Kessié e ultimatum a Dybala

Il Corriere dello Sport delinea le possibili mosse future di una Juventus letteralmente scatenata. I bianconeri, infatti, sarebbero intenzionati a mettere alle strette Dybala fissando una sorta di ultimatum dell'argentino: o rinnova alle stesse cifre oppure sarà addio. E a centrocampo spunta l'idea Kessié: il centrocampista ivoriano, al momento impegnato in Coppa d'Africa, è in scadenza con il Milan e non ha ancora trovato l'accordo sull'ingaggio con i rossoneri. Non sarà semplice, ma la Juve proverà il blitz in questi giorni mettendo sul tavolo una proposta da 7 milioni di euro a stagione per il giocatore.

La nostra opinione. La Juventus sembra avere adottato una linea chiara sul fronte ingaggi fissando il limite a 7 milioni. Ecco la ragione per cui il rinnovo di Dybala si fa ancora più in salita (prossimo incontro tra le parti in agenda a febbraio). Sul fronte Kessié appare davvero difficile immaginare che l'ivoriano cambi maglia in settimana. Per lui c'è una concorrenza fortissima (dal Barcellona al PSG) e con ogni probabilità se ne riparlerà a giugno.

Kessié in azione durante Costa d'Avorio-Sierra Leone - Coppa d'Africa 2021 Credit Foto Getty Images

Inter, Gosens è tuo. Operazione da 27 milioni

La Juventus piazza il colpo Vlahovic e l'Inter risponde con Gosens. Secondo la Gazzetta dello Sport è ormai tutto fatto per l'approdo a Milano dell'esterno tedesco, il cui contratto con l'Atalanta scade nel 2023. Alla Dea andranno 27 milioni di euro, la formula prevede il prestito con riscatto dopo 18 mesi. Le visite mediche e la firma sul nuovo contratto di Gosens sono programmata per la giornata di giovedì.

La nostra opinione. Nello scacchiere di Simone Inzaghi Gosens è un inserimento perfetto, almeno sulla carta. Con il probabile addio di Perisic a fine stagione, il tedesco rappresenta una soluzione alternativa di assoluto livello. Restano da capire le condizioni fisiche del giocatore, fermo per un problema muscolare. Ma al top della forma Gosens è senza dubbio uno dei giocatori migliori per rendimento dell'intera Serie A.

