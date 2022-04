Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, Zaniolo e Di Maria per ripartire

Dopo Inter-Juve i bianconeri hanno abbassato la saracinesca sul sogno Scudetto 2022 e subito spalancato il portone sul 2023. Allegri, Cherubini e Arrivabene dovranno decidere assieme ad Agnelli e Nedved come costruire la nuova Juve. Dopo la maxi operazione Vlahovic a gennaio, il club non può permettersi un mercato iper aggressivo. Due, dunque, sono i possibili sostituti di Dybala (che non ha rinnovato): Nicolò Zaniolo e Angel Di Maria. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il primo un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto, alla Locatelli, sembra la strada più logica. Il secondo è in scadenza di contratto con il PSG e tra i parametri zero per l’attacco è uno dei più seguiti dalla Juve. Come lui, Ousmane Dembélé, che ha nove anni in meno ma decisamente meno affidabilità dal punto di vista della continuità.

La nostra opinione: Di Maria sarebbe ideale in un tridente con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, per questo la Juve a metà campo dovrebbe cambiare, e tanto. Locatelli e Zakaria sono perfetti per un reparto a due, Rabiot può entrare nell’ultimo anno di contratto ma in mezzo serve altro. Renato Sanches, che piace a tanti ma ha un solo anno di contratto con il Lilla, è in lista per irrobustire il centrocampo.

Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo di Osimhen

Con Victor Osimhen il Napoli si sta giocando lo Scudetto. Il valore del giocatore, arrivato dal Lille a Castel Volturno per 80 milioni, è schizzato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela, infatti, che Aurelio De Laurentiis per cedere il suo gioiello chiede almeno 120 milioni, e nelle prossime partite, a suon di gol, il valore potrebbe salire ulteriormente.

La nostra opinione: l'attaccante nigeriano ha diversi estimatori in Premier League. A cominciare dall'Arsenal, ma anche il Manchester United è pronto a sferrare il colpo. Nello scorso gennaio il Newcastle aveva offerto cento milioni: ora non bastano più.

Cagliari, Mazzarri resta (ma rischia)

Nelle ultime ore il Cagliari, umiliato dall'Udinese 5-1, ha ragionato sul futuro di Walter Mazzarri. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore è in bilico e rischia la panchina in caso di figuraccia con la Juve nel prossimo weekend (ha ancora tre punti di vantaggio sul terzultimo posto). I sardi pagano profumatamente Mazzarri (intorno ai due milioni) e hanno ancora sotto contratto Leonardo Semplici, esonerato dopo appena tre giornate. La squadra rossoblù da giovedì entrerà in un ritiro "soft".

La nostra opinione: dopo la Juve il Cagliari si giocherà tutto: Sassuolo in casa e poi la sfida decisiva a Marassi contro il Genoa. Quindi il Verona in casa. Poi Salernitana fuori, Inter in casa e Venezia fuori. Ma la salvezza va costruita prima: con Sassuolo, Genoa e Verona.

