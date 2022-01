Juve: niente Samp per Kaio Jorge

Niente Sampdoria per Kaio Jorge. La Juventus vuole mantenerlo a Torino in vista del fitto calendario che i bianconeri dovranno affrontare sin dai primi giorni di questo 2022. Il giovane attaccante brasiliano, continuerà a formarsi, quindi, in bianconero. Lo riporta Calciomercato.com.

Ad

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

La nostra opinione. Decisione incontestabile. Proprio in relazione al periodo di totale incertezza pandemica (in cui si rischia di ritrovarsi la squadra svuotate dalle indisponibilità) e una situazione offensiva che, in casa bianconera, non ruota esattamente intorno al concetti di abbondanza. L'attaccante ex Santos, finora, si è dovuto accontentare di spezzoni di partita. Ma la sensazione è che tornerà parecchio utile, da qui in avanti, a Massimiliano Allegri.

Kaio Jorge, presentazione Juventus Credit Foto Getty Images

Cagliari: Caceres piace alla Salernitana

Finito ai margini della rosa del Cagliari insieme al connazonale Diego Godin, Martin Caceres è vicinissimo a cambiare maglia. Secondo Sky Sport, l'ex Fiorentina, Juventus e Lazio piace molto alla Salernitana.

La nostra opinione. Elemento fondamentale per rirovare solididità in casa granata in vista della complicatissima lotta salvezza. La rottura col Cagliari è chiarissima, l'esperienza di Caceres altrettanto: operazione da chiudere quanto prima.

Martin Caceres, Cagliari 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Villar dalla Roma al Celta Vigo

Secondo Sky Sport, la Roma sarebbe vicinissima alla cessione di Gonzalo Villar, che non rientra nei piani di José Mourinho. Il centrocampista classe 1998 piace molto al Celta Vigo, che avrebbe superato la concorrenza del suo ex club Elche.

La nostra opinione. Poco impiegato dallo Special One, intento a costruire una Roma sulla base di altri profili.

Gonzalo Villar, Roma 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

In coda per Baselli c'è anche la Sampdoria

Si allunga la lista degli estimatori di Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino, oltre a piacere a Cagliari, Genoa e Bologna, è diventato in queste ore un obiettivo forte anche della Sampdoria, che ha pensato proprio a lui per sostituire Adrien Silva, svincolatosi per poi accordarsi con gli emiratini dell'al-Wahda. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione. C'è anche Rincon tra gli obiettivi blucerchiati lungo la mediana. Un nome non esclude l'altro, anche perché D'Averza ha bisogno di - tanti - rinforzi.

Daniele Baselli, centrocampista del Torino Credit Foto Getty Images

Matuidi ai saluti con l'Inter Miami

Non rientra nei piani tecnici del nuovo mister Phil Nevillle, né del ds Chris Henderson, l'ex Juventus Blaise Matuidi sarebbe sul piede di partenza all'Inter Miami, intenzionato a ringiovanire la rosa.

La nostra opinione. Il centrocampista francese - secondo il Miami Herald - sarebbe a un passo dalla rescissione immediato del contratto col club della Florida (la cui scadenza naturale era prevista per il 31 dicembre 2022) e pronto a diventare oggetto del desiderio di molti club (non solo in MLS) già in questa sessione di mercato.

Blaise Matuidi. Credit Foto Getty Images

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23