Karius ha detto addio al Liverpool. Il suo contratto con i Reds è Dopo qualche anno di prestito,ha detto addio al Liverpool. Il suo contratto con i ufficialmente concluso , anche se il portiere tedesco aveva già lasciato dall'arrivo di Alisson. E ora? Ora il protagonista, in negativo, della finale di Champions di Kiev 2018, cerca una nuova sistemazione e non si pone limiti. Giocare in Bundesliga? Perché no? Giocare all'estero? Nessun problema. Qualche giorno fa si era addirittura ipotizzato di un interessamento della Lazio... Karius cerca solo il progetto giusto e poi si vedrà. Intanto fa i complimenti al Bayern per l'acquisto di Mané

L'identikit del suo nuovo club

È necessario che ci sia la chimica giusta con il club e con chi ci lavora. Loro devono avere buone sensazioni nei miei confronti e io devo averne nei loro. Ho imparato dal mio passato che è un qualcosa a cui devo fare molta attenzione. Dove andare? Il mio nuovo club può essere in Germania o anche all'estero. [Karius a Sky Sport Germania]

Su Mané al Bayern Monaco

Sadio Mané è un ragazzo molto riservato e con i piedi per terra. Parla anche un po' di tedesco dai tempi in cui era al Salisburgo. Sono sempre andato molto d'accordo con lui, anzi, tutti vanno molto d'accordo con lui. In Germania non avrà problemi ad adattarsi. È un acquisto incredibile per il Bayern Monaco, perché parliamo di uno dei top player del Liverpool. Non si può fare altro che congratularsi con il club e anche con la Bundesliga, perché sarebbe un'altra grande stella per il campionato tedesco

