Kessié, insomma, non ha fatto altro che confermare le voci di mercato che hanno caratterizzato l'intera stagione dell'ivoriano, sopitesi solamente nello straordinario finale di stagione dei rossoneri. Un'annata in cui il classe 1996 ex Atalanta e Cesena è andato a rete 7 volte, 6 in campionato e una in Coppa Italia. Ma ora, inevitabilmente, tornate in auge con la sessione di calciomercato alle porte. Eccessiva la richiesta dell'entourage del giocatore al duo milanista Paolo Maldini-Frederic Massara. Attualmente, la squadra maggiormente indiziata a ingaggiarlo sarebbe il Barcellona.