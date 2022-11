L'amore tra, per adesso, non è ancora sbocciato. Xavi l'ha usato con il contagocce, con sole 7 presenze all'attivo in campionato, spalmate in 212 minuti. Paradossalmente ha giocato più in Champions con 6 gettoni e un gol, stando in campo per 273 minuti complessivi. Al netto del prezzo irrinunciabile, il giocatore ivoriano è arrivato a parametro zero dal Milan , non era probabilmente il profilo che cercava il tecnico dei catalani. Insomma, Kessié è un po' l'oggetto misterioso dell'ultimo mercato estivo ed ecco che, secondo i media spagnoli, il classe '96 potrebbe già lasciare il Barça. Ma dove andrà l'ex rossonero?