Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Kessie-Barcellona

Secondo la Gazzetta dello Sport le strade di Frank Kessié e Milan si separeranno a fine stagione: addio quasi certo alla conclusione del contratto tra mediano ivoriano e club rossonero. alla finestra c'è il Barcellona, con prepotenza: i "Blaugrana" avrebbero individuato nel centrocampista rossonero l'ideale erede di Sergio Busquets. Intanto il Milan si tutela: rinnovo di Bennacer in vista così come l'assalto a Renato Sanches del Lille.

La nostra opinione: Addio ormai scontato tra Kessie e Milan, con Maldini e Massara al lavoro sottotraccia per disegnare la nuova linea mediana. Con le chiavi del centrocampo affidate a Tonali i rossoneri possono dormire sonni tranquilli in attesa del colpo in entrata. Politica di Maldini ormai chiara: per chi non vuole più il Milan come si suol dire "la porta è quella"...

Luiz Felipe non rinnova

Secondo il Corriere dello Sport Luiz Felipe è seriamente in procinto di lasciare la Lazio dopo i continui tentennamenti al momento di rispondere alle offerte del club biancoceleste per il rinnovo (l'ultima: i due milioni proposti dal presidente Claudio Lotito). Anche qui si va verso l'addio: in agguato per il centrale brasiliano 24enne ci sono Inter, Atletico Madrid e Betis Siviglia.

La nostra opinione: Perdere Luiz Felipe - unica certezza dietro per la Lazio insieme a Francesco Acerbi - sarebbe di certo un duro colpo per Maurizio Sarri. A quel punto Tare in sede di calciomercato estivo dovrebbe assicurare al suo allenatore non uno, bensì due difensori centrali competitivi. Non agevole come operazione.

Dybala, appuntamento a fine mese

Entro fine mese (forse) la telenovela tra Paulo Dybala e la Juventus sarà finita perché l'argentino scioglierà i nodi sul suo futuro prendendo una decisione definitiva: filtra ottimismo in casa bianconero secondo quanto riporta Tuttosport, si parte da quella base di 8 milioni più bonus.

La nostra opinione: Con Dusan Vlahovic l'intesa è stata ottima sin dalle prime battute e non c'è motivo per pensare che il 10 non possa fare le fortune della Juventus per il presente e per l'immediato futuro. Questo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista economico l'intesa non è ancora stata raggiunta e qualora la Joya si impuntasse per andare in doppia cifra sull'ingaggio annuale le strade sarebbero sul punto di intraprendere rotte parallele.

