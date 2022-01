Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Nessuno offre quanto il Milan: ora Kessié può restare

Secondo la Gazzetta dello Sport, al momento Franck Kessié non avrebbe altre offerte concrete sul tavolo, al di fuori di quella del Milan. Quei 6 milioni e mezzo all’anno fino al 2026 prima benaccolti poi snobbati sono ancora lì, sul tavolo delle trattative del calciatore ora impegnato in Coppa d’Africa in Camerun (debutterà in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio opposto alla Guinea Equatoriale). L’ivoriano aspetterà ancora un’offerta estera da 8 milioni, o magari deciderà di cambiare maglia a parità di condizioni economiche e solo per una scelta professionale. Ma potrebbe anche finire per restare in rossonero...

La nostra opinione: Siamo di fronte a un’altra delle giocate “alla Maldini” per la quale sarebbe doveroso togliersi il cappello? Se Kessié dovesse rimanere la risposta sarebbe “sì”. Perché? La dirigenza ha scelto una linea, quella di offrire ciò che riteneva giusto a un giocatore che è risultato importante, molto importante nelle ultime annate rossonere, ma senza stare al gioco al rialzo che ormai è diventata una consuetudine. “L’offerta è questa: prendere o lasciare”. Kessié non ha mai detto lascio ma il mancato rinnovo finora ha fatto intendere che stesse aspettando altre offerte, che per ora evidentemente non si sono concretizzate. E allora non resta che attendere, in attesa o meno di togliersi il cappello...

La Polonia vuole Cannavaro ct: Fabio ci pensa

Rimaniamo sulle pagine della Gazzetta dello Sport, dove si parla di un un viaggio in Polonia per Fabio Cannavaro, rispondendo all’invito del nuovo presidente della federcalcio polacca, Cezary Kulesza. Il Pallone d’oro azzurro potrebbe prendere il posto di Paulo Sousa che ha preferito rescindere il contratto per andare ad allenare in Brasile il Flamengo. Kulesza sarebbe pronto a sottoscrivere un contratto di tre anni fino all’Europeo del 2024. Un’offerta importante, al di là dell’aspetto economico (circa 2 milioni netti all’anno), che chiaramente darebbe una impronta precisa alla carriera di tecnico di Cannavaro, che aveva già avuto un’offerta anche dall’Iran.

La nostra opinione: Sappiamo che nei progetti di Fabio, una volta lasciata la Cina, c’è di allenare in Europa ma un club piuttosto che una nazionale. Cerco che la possibilità di prendere in mano una nazionale dalle potenzialità di quella polacca potrebbe non passare così spesso: Robert Lewandowski si sarebbe già detto entusiasta della scelta e a marzo ci sono i playoff mondiali, con la Russia prima, e una tra Svezia-Repubblica Ceca in caso di passaggio del turno. Ecco, forse è questo a frenare Cannavaro: la possibilità di allenare una Nazionale prestigiosa, con pochissimo tempo per poterla preparare a un evento così importante. Ma, come dicevamo, è un treno che non passa così spesso...

Sergio Oliveira a un passo dalla Roma

Dalle pagine del Tempo veniamo a conoscenza di una trattativa già in stato avanzato: Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, sarebbe a un passo dalla Roma. La Roma punta a chiudere l’operazione durante la prossima settimana e anche nelle ultime ore i contatti con il Porto sono proseguiti. Entrambi i club sono allineati sulla formula del trasferimento, che prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto per un’operazione complessiva che dovrebbe superare i 15 milioni. Con i portoghesi rimangono però da definire alcuni dettagli.

La nostra opinione: Roma, Porto, Mourinho, Mendes, Oliveira. Il gioco sembra facile ma quando in ballo ci sono 15 milioni di euro non c’è niente di così scontato. Si continua a lavorare per l’intesa definitiva, che non dovrebbe arrivare prima di lunedì, intanto ci limitiamo a considerare e valutare l’acquisto: Sergio Oliveira è un signor giocatore, che evidentemente a 29 anni vuole giocarsi la chance di mettersi alla prova in un campionato diverso da quello portoghese, con la consapevolezza di esserne assolutamente all’altezza. Lo dicono i suoi numeri e le sue prestazioni anche in campo internazionale: tutti abbiamo negli occhi le reti realizzate alla Juventus nel doppio scontro di Champions League che costò caro ai bianconeri. Interno, regista, Oliveira sa fare tante cose, tra cui anche i gol. Di sicuro, un buon affare per i giallorossi, in salsa portoghese.

