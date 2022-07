Milan, è stato presentato al Camp Nou direttamente dal presidente catalano Joan Laporta. Il numero uno blaugrana l'ha così introdotto: "Mister Xavi era alla forte ricerca, a metà campo, con un giocatore delle sue caratteristiche e noi abbiamo fatto tutto il possibile per portarglielo. Kessié ha grande grinta e professionalità: sono sicuro che abbiamo messo sotto contratto un giocatore straordinario". Il giorno di Franck Kessié al Barcellona . Il centrocampista ivoriano, arrivato a parametro zero dal, è stato presentato al Camp Nou direttamente dal presidente catalano. Il numero uno blaugrana l'ha così introdotto: "Mister Xavi era alla forte ricerca, a metà campo, con un giocatore delle sue caratteristiche e noi abbiamo fatto tutto il possibile per portarglielo. Kessié ha grande grinta e professionalità: sono sicuro che abbiamo messo sotto contratto un giocatore straordinario".

Kessié: "Al Barcellona ci divertiremo insieme: essere qui è una grande chance per me"

Quindi, a margine del classico spettacolo da Liga spagnola, coi soliti palleggi a metà campo del neoacquisto e la firma sul contratto, 6,5 milioni fino al 2026 (con tanto di clausola rescissoria "monstre" pari a 500 milioni di euro), sono arrivate le parole dello stesso Kessié: "È una grande chance per me, il Barça è una grande squadra e sono molto contento di essere qui, insieme ci divertiremoi. C'è grande orgoglio da parte mia: quando un grande tecnico come Xavi ti chiama, e che è stato un grande giocatore, capisci che tutti gli sforzi fatti in passato, sono valsi la pena. Sono un giocatore che lavora sodo e dà tutto in campo per vincere titoli. Sono un operaio Dove preferisco giocare? Il mister saprà collocare, nella posizione che più mi si addice per dare una mano alla squadra. Del Barcellona ho parlato con Zlatan Ibrahimovic e mi ha detto che qui mi troverò molto bene. Il mio giocatore preferito di sempre? Dico Yaya Touré, un ivoriano come me. Con lui ho avuto la fortuna di giocare in nazionale: mi piacerebbe fare una carriera come la sua".

