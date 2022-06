Kalidou Koulibaly, nel mirino della Juve Seneweb (sul giocatore lo scorso 30 maggio aveva parlato anche il presidente del Napoli De Laurentiis: "Lui e Mertens sono due grandi calciatori, voglio bene a entrambi e li rispetto, ma il rinnovo dipenderà solo da loro: se vogliono pensare alla vil moneta o sceglieranno Napoli, che è un privilegio"): Impegnato in Nazionale con il suo Senegal, con cui ha vinto la Coppa d'Africa a febbraio,, nel mirino della Juve e del Barcellona , non sta pensando al suo futuro. Il difensore del Napoli ne ha parlato ai microfoni di(sul giocatore lo scorso 30 maggio aveva parlato anche il presidente del Napoli De Laurentiis:"):

"Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale. Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, durante l'anno è sempre molto complicato, una volta in Europa vedremo cosa accadrà".

