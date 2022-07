Kalidou Koulibaly lascia il Napoli e approda al Chelsea. Il pressing degli inglesi, che Tutto fatto:. Il pressing degli inglesi, che nelle scorse ore si sono avvicinati sensibilmente alle richieste del Napoli , ha dato i propri frutti e l'accordo definitivo è arrivato. Il senegalese, accostato anche alla Juventus, si prepara dunque a lasciare la Serie A 8 anni dopo il suo arrivo dal Genk nel 2014.

Giovedì le visite

Napoli e Chelsea, come riporta Sky, hanno già proceduto allo scambio dei contratti. Koulibaly, invece, viaggerà già in serata a Londra. Le visite mediche del difensore sono in programma nella giornata di domani, giovedì 14. Confermate le cifre emerse in un primo momento: nelle casse partenopee pioveranno 40 milioni complessivi di bonus, mentre il senegalese firmerà un contratto valido per 5 stagioni, guadagnando 10 milioni netti più bonus all'anno.

Niente de Ligt

tentativi di Juventus e Barcellona. Ad avere la meglio, alla fine, è stato il Chelsea: dopo aver praticamente perso Matthijs de Ligt, Si conclude dunque una telenovela andata avanti per mesi, tra il rifiuto di Koulibaly di rinnovare con il Napoli e i. Ad avere la meglio, alla fine, è stato il Chelsea: dopo aver praticamente perso Matthijs de Ligt, sempre più vicino a lasciare Torino per il Bayern , gli inglesi si sono consolati acquistando uno dei migliori centrali della A. E riponendo così le partenze di Christensen e Rüdiger, entrambi via a parametro zero.

