Kalidou Koulibaly e il Napoli non sono mai stati così distanti. L’attrito esploso in queste ultime settimane tra il centrale senegalese e la dirigenza campana riguarda il rinnovo di contratto, che in questi ultimi giorni sembra davvero lontano dall’essere firmato. KK è innamorato del Napoli e della città, non vorrebbe cambiare aria, ma a 31 anni ha chiesto delle cifre importanti per quello che potrebbe anche essere l’ultimo contratto della carriera. Non è solo un discorso di pretese, non è una questione meramente economica. Si tratta della richiesta di un riconoscimento dopo otto stagioni vissute in simbiosi con l’azzurro.L’attrito esploso in queste ultime settimane tra il centrale senegalese e la dirigenza campana riguarda il rinnovo di contratto, che in questi ultimi giorni sembra davvero lontano dall’essere firmato. KK è innamorato del Napoli e della città, non vorrebbe cambiare aria, ma a 31 anni ha chiesto delle cifre importanti per quello che potrebbe anche essere l’ultimo contratto della carriera.

Koulibaly vuole almeno 5 milioni, il club arriva a 4 con i bonus

Otto anni, oltre 300 presenze in azzurro, una solidità riconosciuta e conclamata, la certezza di essere sempre o quasi a disposizione, senza infortuni, senza assenze forzate. Koulibaly è sempre stato un punto di riferimento per il Napoli, sin dal suo arrivo nell’estate 2014. Ora vuole che gli venga accreditato il lavoro svolto e ha chiesto di rinnovare il suo contratto (in scadenza a giugno 2023) ad una cifra alta: almeno cinque milioni a stagione, e cioé quanto – secondo lui e il suo entourage – dovrebbe essere pagato un centrale difensivo del suo valore. La dirigenza campana ha offerto al colosso del Senegal 3,5 milioni a stagione, che con i bonus arriverebbero a 4. Insomma, c’è una distanza notevole e nessuna delle due parti sembra voler cedere. È una questione di principio.

Barcellona, Chelsea e Juventus molto interessate

E considerando questi dissapore, è altrettanto normale che diversi top club europei si siano mossi sondando la disponibilità di KK, che a 31 anni è nel pieno della maturità calcistica ed è considerato uno dei migliori centrali a livello internazionale. Il Chelsea e il Barcellona sono state le più attive tra le squadre estere, la Juventus – che sta ancora cercando di capire il futuro di De Ligt – ha mostrato parecchio interesse e sarebbe disposta ad accontentare le richieste del difensore azzurro. Il Napoli lo libera con 35/40 milioni, una somma non proibitiva per chi vuole assicurarsi un perno difensivo dal sicuro rendimento. Insomma, senza svolte improvvise, la partenza di Koulibaly pare davvero essere imminente.

