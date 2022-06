Koulibaly. Il Napoli vuole un aumento dell'ingaggio e non una riduzione come quella proposta da Aurelio De Laurentiis che ha offerto sul piatto un'offerta da 4 milioni netti: 2 in meno rispetto all'attuale contratto del classe '91. L'addio del senegalese è certo ed entrambi, sotto sotto, auspicano che possa esserci già quest'estate. Koulibaly spera di finire in una squadra ambiziosa, il Napoli spera di monetizzare per non perderlo a 0€ la prossima estate. Continua a non risolversi il rebus. Il rinnovo non ci sarà anche perché il centrale delvuole un aumento dell'ingaggio e non una riduzione come quella proposta dache ha offerto sul piatto un'offerta da: 2 in meno rispetto all'attuale contratto del classe '91. L'addio del senegalese è certo ed entrambi, sotto sotto, auspicano che possa esserci già quest'estate. Koulibaly spera di finire in una squadra ambiziosa, il Napoli spera di monetizzare per non perderlo a 0€ la prossima estate.

Le cifre per prendere Koulibaly

Ma chi si può permettere un giocatore da 10 milioni a stagione come ingaggio? Da non dimenticare che il capitano della Nazionale senegalese ha ormai 30 anni... Intanto il Napoli non fa sconti e vuole 40 milioni per cederlo subito. C'è qualcuno in grado di rispondere a queste richieste?

Kalidou Koulibaly, Napoli-Sassuolo, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dal Barcellona al Chelsea: chi può permettersi Koulibaly?

Il Barcellona sicuramente no... Arriverà Christensen dal Chelsea, e poi sembrano mancare i soldi per prendere a 0 Kessié, figurati Koulibaly. Un tentativo serio l'ha fatto la Juventus, ma KK ha detto di no. Non vuole rimanere in Italia, anche per rispetto a Napoli. Sulla lista restano il Bayern Monaco e proprio il Chelsea. I tedeschi cercano un centrale di rilievo: Alaba non è stato ancora sostituito a dovere e Süle è andato al Borussia Dortmund. I britannici, invece, devono rifondare e sembra che il budget ci sia. Tanto che il Chelsea potrebbe accontentare sì Koulibaly, dandogli i fatidici 10 milioni l'anno come rivelato dall'Equipe. E il Real Madrid? Ancelotti sperava di prendere il senegalese lo scorso anno, ma oltre ad Alaba e Militão avrà anche Rüdiger per la prossima stagione.

