Una storia d'amore puro durata otto anni. Un romanzo quello fra Kalidou Koulibaly e il Napoli che non si è coronato con lo Scudetto, solo sfiorato a più riprese prima con Maurizio Sarri poi nell'ultima stagione con Luciano Spalletti, ma che ha comunque trasformato un timido ragazzo di belle speranze in uno dei difensori centrali più forti della nostra Serie A e del panorama internazionale. Fedele al celebre adagio di Alessandro Siani nel film 'Benvenuti al Sud' ("Un forestiero quando viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando parte"), Koulibaly nel giorno in cui è volato a Londra per siglare il nuovo contratto col Chelsea ed imbarcarsi per Los Angeles, dove raggiungerà il resto della squadra per la tournée americana dei Blues, ha postato sul proprio profilo Instagram una video-lettera d'addio per ringraziare Napoli e i napoletani per l'affetto e la stima che gli hanno regalato nel corso della sua esperienza all'ombra del Vesuvio.

Napoli, la città dove sono nati i suoi due figli, dove si è sempre sentito a casa e che resterà indelebilmente nel suo cuore. Parole che non possono non aver toccato la sensibilità di tutti i tifosi azzurri e anche di tutti i giocatori e membri dello staff azzurro, compreso Aurelio De Laurentiis, ringraziato da KK, e che in queste ore si sta adoperando insieme a Giuntoli per regalare a Spalletti un sostituto all'altezza . Anche se l'impressione è che trovare uno stopper e un professionista serio capace di non far rimpiangere Koulibaly sarà molto, molto complicato.

La lettera d'addio di Koulibaly

"1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore. A Napoli sono nati i miei due figli.

Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno fatto sentire a Casa me e la mia famiglia: dal primo all’ultimo momento. Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi. Grazie al club, al Presidente, agli allenatori, a tutti miei compagni di squadra e a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni.

Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati. Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto. Sei stata, per me, tutto. Ora sento di dover partire e rimettermi in gioco: è il tempo di una nuova avventura".

