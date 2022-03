Kylian Mbappé-Real Madrid, un passo in più verso il destino. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, il francese è vicinissimo a vestire la camiseta blanca. Le negoziazioni tra Florentino Perez e l'entourage del numero 7 parigino si sarebbero intensificate nelle ore successive . Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, il francese è vicinissimo a vestire laLe negoziazioni tra Florentino Perez e l'entourage del numero 7 parigino si sarebbero intensificate nelle ore successive alla debacle del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League. Il francese aveva cercato di tenere a galla la sua squadra in tutti i modi possibili, segnando un gol sia all'andata che al ritorno, e dimostrando di avere il pedigree necessario a reggere la storica bandiera del Real.

Kylian Mbappé / PSG - Real Madrid Credit Foto Getty Images

Ad

Accordo entro venerdì

Calciomercato Donnarumma-Juve: l'operazione è davvero fattibile? 8 ORE FA

Un colpaccio, quello madrileno, assestato con cura e tempismo prodigiosi. Ora Mbappè potrebbe affiancare Karim Benzema, autore di una portentosa tripletta nello scorso confronto, in un attacco senza eguali sul palcoscenico europeo.

La sconfitta in rimonta al Bernabeu avrebbe infatti rassegnato il prodigio francese, che da tempo orbitava attorno al club galactico. Secondo Marca, la trattativa dovrebbe chiudersi entro venerdì 18 marzo. Per l'ufficializzazione dell'acquisto invece, bisognerà attendere la fine della stagione. Mbappè, in scadenza questo giugno, è ancora coinvolto nella bagarre per la Ligue 1.

Il contratto faraonico

Mbappé riceverà un bonus alla firma che potrebbe aggirarsi intorno ai 60 o 80 milioni di euro, mentre il suo stipendio sarà di circa 25 milioni netti a stagione. Cifre monstre, per un giocatore predestinato. Non sono bastate le continue pressioni del presidente Nasser Al Khelaifi per far rinnovare l'astro francese: il Real Madrid aveva ritardato le procedure per i rinnovi contrattuali in modo da tenere aperta la finestra su Mbappé. Una scelta che, nelle ultime ore, ha ripagato il club madrileno. Ricordiamo che il giocatore sarà in scadenza a giugno 2022.

Allegri incorona Vlahovic: "È al livello di Haaland e Mbappé"

Calciomercato Donnarumma-PSG, addio a giugno? La Juve ci riprova 17 ORE FA