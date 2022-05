Kylian Mbappé è stato visto entrare in un ristorante insieme al compagno di squadra Achraf Hakimi (e al fratello del marocchino). Un evento che non farebbe notizia se non fosse per il fatto che il ristorante in questione non era a Parigi , ma a Madrid

A lanciare lo scoop che potrebbe portare alla svolta di cui si parla tanto, ossia di vedere il francese in maglia merengue, è stato Deporttes COPE, che come un segugio ha riportato le notizie, immortalando anche i due giocatori.

Il tavolo, sempre secondo l'indiscrezione locale, era prenotato per le 14:00, ma fino alle 15:25 non si è visto nessuno, poi i tre sono arrivati. Non fa scalpore che i due giocatori fossero "in giro": il PSG infatti ha concesso alla squadra qualche giorno di riposo, fino a mercoledì. Quello che fa pensare, però, è che con Mbappé in scadenza di contratto e l'interesse nei suoi confronti mai nascosto dal Real Madrid, i due si trovassero proprio a Madrid.

La scadenza di contratto imminente (alla fine di giugno) potrebbe dunque aver spinto il giocatore francese a usare i suoi giorni liberi per cominciare a pianificare il futuro, che a questo punto sembra parlare sempre più spagnolo, soprattutto dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e dopo la corte che già da anni i blancos fanno al giocatore.

Mbappé-Real, l'affare si incendia. Pellegri al Milan

