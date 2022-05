Real Madrid o Paris Saint Germain? Parco dei Principi o Bernabeu? Sono questi i dubbi amletici che risiedono nella mente di Kylian Mbappè. Il calciatore è stato premiato come 'miglior giocatore della Ligue 1' per il terzo anno consecutivo rilasciando, al termine della cerimonia, alcune importanti dichiarazioni sul suo futuro. In questa annata Parco dei Principi o Bernabeu?Il calciatore è stato premiato come '' per il terzo anno consecutivo rilasciando, al termine della cerimonia,In questa annata si è detto di tutto: dal passaggio imminente in Spagna sponda Real Madrid fino all'aver accettato la proposta parigina da 45/50 milioni di euro a stagione . Non è la prima volta che Mbappè riflette sul da farsi, queste le sue dichiarazioni nel 2019 dove esprimeva i primi dubbi sulla permanenza sotto la Tour Eiffel:

"Sento che forse è il momento di avere più responsabilità. Spero che sia al PSG, sarà con grande piacere, ma potrebbe essere altrove per un nuovo progetto", aveva tuonato dal palco circa tre anni fa. Naturale, quindi, come la dirigenza del Psg sia stata presa alla sprovvista e tutti i riflettori siano stati puntati su di lui. Quest'anno Mbappè si è limitato a salutare e ringraziare i presenti, limitando al massimo tutte le voci di calciomercato.

Ad

Calciomercato Se Mbappé parte, il PSG ha già l'erede: Darwin Nunez, i dettagli 13/05/2022 A 13:34

IL DISCORSO DI MBAPPE'

Come detto, una volta salito sul palco, Kylian Mbappè è stato lucido nel ringraziare tutti con Henry che gli ha dato il premio per la terza volta consecutiva (così come un certo Zlatan Ibrahimovic). Le parole del numero 7 del Paris Saint Germain: "Vincere per la terza volta è incredibile. Ringrazio la società, l'allenatore e tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che ci hanno aiutato a recuperare il nostro trono, il nostro titolo. È stata una stagione un po' difficile, ma abbiamo fatto il nostro lavoro in campionato. E siamo orgogliosi di questo decimo titolo. Ho cambiato completamente il mio modo di vedere il gioco, a volte mi sono intestardito nell'idea di fare gol. Ma credo che quando sei un grande giocatore, non devi scegliere.

Quest'anno ho sentito più che mai questo rispetto, questa ammirazione. Un riconoscimento che tutti i giocatori cercano. Quest'anno l'ho ottenuto. Quindi grazie a tutti". Successivamente, nella zona mista, ha rivelato che nel giro di pochi giorni comunicherà a tutti il suo futuro. Secondo Marca, l'annuncio potrebbe arrivare intorno a fine maggio oppure inizio giugno, periodo che coincide con il raduno del Successivamente, nella, ha rivelato cheSecondo, periodo che coincide con il raduno del Paris Saint Germain per preparare la prossima stagione.

Mbappé, il pallonetto da 30 metri si spegne sulla traversa!

Calciomercato Giallo Mbappé, la mamma: "Il Real rimane la prima opzione" 06/05/2022 A 07:20