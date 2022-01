Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Arteta apre per Vlahovic all'Arsenal

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico dei Gunners MIkel Arteta si è espresso sul potenziale interesse della squadra londinese nei confronti di Dusan Vlahovic. "Noi siamo sempre interessati ai giocatori migliori", ha commentato il tecnico alla vigilia della semifinale di League Cup contro il Liverpool. L'Arsenal punta a svecchiare il proprio reparto offensivo, e la recente ascesa in campionato potrebbe rappresentare una trazione fondamentale per accaparrarsi la stella Viola.

La nostra opinione: l'Arsenal di Arteta si trova in una delle situazioni più rosee degli ultimi 5 anni. Quarto posto in Premier League, un nucleo giovane e tante idee per il futuro. Il reparto offensivo però, ha bisogno di un restyling: Lacazette e Nketiah sono in scadenza, Aubameyang pare sempre più in rotta col club londinese. Vlahovic si inserirebbe a perfezione, ma attenzione ai cavilli economici: le commissioni degli agenti del serbo ammonterebbero a 18 milioni di euro, senza contare la concorrenza spietata degli altri club di Premier.

Shevchenko-Genoa verso il capolinea

Secondo Tuttosport, il destino di Andriy Shevhcenko sulla panchina del Genoa pare già segnato. Il Grifone avrebbe deciso di voltare pagina indipendentemente dall'esito dell'imminente sfida col MIlan a San Siro. Il nome più caldeggiato per sostituire Sheva è quello di Bruno Labbadia, che in queste ultime ore sembra aver vinto il ballottaggio con Garcia e Dardai.

La nostra opinione: 3 pareggi e 6 sconfitte in 9 match disputati costituiscono un verdetto amarissimo per la prima avventura di Sheva su una panchina di Serie A. Tra infortuni, Covid e mercato, la sua idea di squadra non è mai affiorata in maniera limpida. Ancora più beffardo il palcoscenico del sempre più probabile addio - ammesso che riesca a negativizzarsi prima del fischio d'inizio -, quel San Siro che lo ha reso grande nella sua carriera da calciatore.

Inter, idea Luiz Felipe

L'Inter starebbe confezionando un affare a parametro zero, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport: il contratto di Luiz Felipe, affidabile centrale della Lazio, scadrà a giugno e Marotta è pronto a fare una mossa per il giocatore.

La nostra opinione: Luiz Felipe sarebbe un perfetto incastro per la difesa a 3 di Inzaghi; il brasiliano infoltirebbe l'organico con esperienza e un buon feeling con il calcio del suo ex-tecnico alla Lazio. Strapparlo a costo zero sarebbe un affarone.

