Non c'è solo Vlahovic nel mercato della Juventus. Si lavora sulle uscite per ricavare il tesoretto utile a sbloccare la trattativa per il serbo. Dopo Arthur e Ramsey si apre la pista Premier League anche per Rodrigo Bentancur. Ieri sera a San Siro erano presenti osservatori dell'Aston Villa per assistere al match tra Milan e Juve: l'osservato speciale era proprio il centrocampista proveniente dall'Uruguay.

Sandro Tonalli (Milan), Rodrigo Bentancur (Juventus) Credit Foto Getty Images

A Torino non sono arrivate ancora offerte concrete dal club di Birmingham. Il giocatore viene valutato intorno ai 20 milioni di Euro e va considerato il fatto che circa il 35% del ricavo di vendita andrà versata al Boca Juniors, come previsto dall'accordo che portò il centrocampista in Italia.

Ramsey, in uscita dalla Juventus Credit Foto Getty Images

Nel frattempo per Arthur resta sempre il nodo ingaggio con l'Arsenal, lo stesso ostacolo che vincola Ramsey cercato da Arsenal, Everton e Newcastle. Il Gallese guadagna circa 400.000€ a settimana, stipendio indigesto anche per i club di Premier League.

