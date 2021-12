L'Atalanta anticipa l'apertura del calciomercato di gennaio e si fa un bel regalo di Natale: è Jeremie Boga il rinforzo per l'attacco di Gasperini. Un vecchio pallino della Dea, che già la scorsa estate aveva intavolato una trattativa con il Sassuolo per l'esterno ivoriano, diventerà realtà lunedì, il giorno dopo S. Stefano. Operazione da 22 milioni di euro più bonus.

Ad

Operazione da 22 milioni di euro più bonus

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27

Va considerato che l'esterno offensivo è stato convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa che avrà inizio il 9 gennaio, quindi se la sua nazionale dovesse arrivare fino in fondo sarebbe indisponibile fino al 6 febbraio.

Lovato al Cagliari

L'Atalanta è a lavoro non solo in entrata, ma anche in uscita. Un giocatore pronto a lasciare Bergamo è Matteo Lovato. Il difensore veneto, arrivato la scorsa estate dal Verona, ha giocato appena 347 minuti in stagione ed è prossimo al trasferimento in prestito al Cagliari per trovare maggiore continuità.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55